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ЄС назвав головну перепону для вступу України

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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ЄС назвав головну перепону для вступу України
Питання членства України в ЄС залишається одним із ключових у відносинах Києва та Брюсселя
фото з відкритих джерел

У Брюсселі розглядають модель поетапної інтеграції замість прискореного повноправного членства

Європейський Союз поки не готовий прийняти Україну за прискореною процедурою, а головною перепоною для повноцінного членства залишаються проблеми з корупцією та верховенством права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, у Брюсселі визнають, що без повномасштабного вторгнення Росії Україна навряд чи отримала б статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу. Водночас занепокоєння щодо незалежності судової системи та боротьби з корупцією залишаються високими.

«Не можна ввести до ЄС країну з 40 мільйонами населення, яка посідає 104 місце у світовому списку корупції. Це було б глузуванням з усього проєкту», – цитує Financial Times високопоставленого дипломата ЄС.

Водночас, як зазначає видання, у ЄС розуміють, що Україну не можна залишати без підтримки. За словами співрозмовників FT, озвучена раніше мета щодо вступу до 2027 року була радше політичним сигналом підтримки Києва, ніж реалістичним терміном завершення переговорів.

Після початку повномасштабної війни політика розширення Євросоюзу набула не лише економічного, а й безпекового значення. У Брюсселі вважають, що Україна може суттєво посилити оборонний потенціал блоку.

Однак, за даними видання, до швидкого розширення не готовий і сам Європейський Союз. Саме тому Франція та Німеччина просувають модель поетапної інтеграції, яка передбачає поступовий доступ країн-кандидатів до єдиного ринку та окремих програм ЄС у міру виконання необхідних реформ, без негайного набуття повноправного членства.

Наразі, окрім України та Молдови, на вступ до ЄС також претендують країни Західних Балкан. Найдалі у переговорах просунулася Чорногорія, яка може завершити технічний етап перемовин найближчим часом.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. У грудні 2023 року Євросоюз ухвалив рішення розпочати переговори про вступ України до блоку.

 

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Теги: політика Україна корупція Європейський Союз переговори

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