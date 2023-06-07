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США вводять санкції проти осіб та організацій, що сприяють ракетній програмі Ірану

Діана Гасюк
glavcom.ua
США вводять санкції проти осіб та організацій, що сприяють ракетній програмі Ірану
Нова балістична ракета під назвою Khaibar із радіусом дії 2000 км, представлена Іраном
фото: Reuters

Мінфін США також запровадив санкції проти іранського аташе з питань оборони в Пекіні

Сполучені Штати запровадили санкції проти семи фізичних осіб і шести організацій в Ірані, КНР і Гонконзі у зв’язку з їхнім сприянням розвитку іранської програми зі створення нових балістичних ракет. Про це інформує Reuters.

Раніше у вівторок офіційне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Іран представив те, що офіційні особи описали як свою першу гіперзвукову балістичну ракету вітчизняного виробництва, що, ймовірно, посилить занепокоєння Заходу щодо ракетних можливостей Тегерана.

«Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на незаконні транснаціональні мережі закупівель, які таємно підтримують виробництво балістичних ракет Ірану та інші військові програми», – заявив у заяві заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Уточнюється, що поставки проводилися для Міністерства оборони й матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL), а також його дочірніх організацій – Parchin Chemicals Industries (PCI), Aerospace Industries Organization (AIO), Iran Electronics Industries (IEI) і P.B. Sadr.

Крім того, Мінфін США ввів санкції проти іранського аташе з питань оборони в Пекіні, який координував військові закупівлі з КНР для іранських кінцевих користувачів.

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Теги: росія Мінфін санкції військові

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