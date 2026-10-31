Бізнес США відмовився приймати російський дизель

Американські компанії не хочуть ризикувати через можливі санкційні порушення та репутаційні втрати

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати американські компанії прийняти партії російського дизельного пального, які вже прямують через Атлантичний океан. Бізнес не поспішає погоджуватися навіть на значні знижки, побоюючись юридичних наслідків і втрати репутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Sun.

Американський бізнес не поспішає купувати російське пальне

За інформацією видання, представники адміністрації Трампа приватно звертаються до американських компаній із закликами прийняти російські вантажі. До переконування покупців долучилися також представники Москви. Бізнесу пропонують суттєві знижки, однак комерційні вигоди не переконують потенційних клієнтів.

Один із галузевих аналітиків розповів журналістам, що власники пального намагалися знайти покупців протягом кількох тижнів. Однак американські компанії не виявили зацікавленості. Кілька співрозмовників видання підтвердили: на момент завантаження дизеля на танкери жоден американський покупець не був остаточно погоджений.

Аналітики пояснюють обережність підприємців кількома чинниками:

ризиком юридичної відповідальності за операції з російськими енергоносіями;

можливими розслідуваннями з боку Конгресу США;

репутаційними втратами через співпрацю з російськими постачальниками;

невизначеністю щодо того, чи збережеться дозвіл на такі операції після зміни адміністрації у Вашингтоні.

Один із представників енергетичного ринку зауважив, що компанії не хочуть опинитися втягнутими в тривалі судові суперечки та майбутні парламентські розслідування.

Чому навколо російського дизеля виникла юридична суперечка

Ситуація ускладнюється суперечностями між рішеннями адміністрації президента та позицією частини американських законодавців.

9 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало генеральну ліцензію №135. Документ тимчасово дозволив операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження. Дозвіл діє до 7 квітня 2027 року.

Водночас демократи в Конгресі вважають, що адміністрація не може одним рішенням скасувати обмеження, закріплені окремим законом. Йдеться про заборону на імпорт російських нафтопродуктів, яку США запровадили у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Міністерстві фінансів США у відповідь на запит The Washington Sun заявили, що генеральна ліцензія відповідає рішенням, які відомство ухвалювало раніше. Там запевнили, що дотримуються чинного законодавства та нормативних актів.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь пішов далі й звернувся до судноплавних компаній із вимогою розвернути танкери. Він попередив, що учасники операцій можуть зіткнутися з юридичними наслідками, навіть якщо нинішня адміністрація не перешкоджатиме постачанню.

Танкер із 40 тис. тонн дизеля може змінити маршрут

Один із найбільш показових прикладів – танкер під мальтійським прапором Agioi Fanendes. Судно завантажило близько 40 тис. тонн російського дизеля в балтійському порту Приморськ 22 жовтня. Спочатку в системах відстеження його пунктом призначення значився порт Нью-Йорка та Нью-Джерсі, а орієнтовною датою прибуття було 7 листопада.

Згодом у відкритих даних про рух суден пункт призначення змінився на «за вказівкою» (for orders). Це свідчить, що остаточний порт розвантаження поки не визначений. За даними The Washington Sun, американські посадовці та галузеві аналітики припускають, що частину вантажів можуть перенаправити до Бразилії.

Ця країна вже тривалий час залишається одним із найбільших покупців російського дизельного пального. Після запровадження західних санкцій у 2022 році Бразилія зберегла закупівлі російських нафтопродуктів. Про відновлення поставок до цієї країни після домовленостей Москви та Вашингтона раніше повідомляло агентство Reuters.

За оцінкою Associated Press, вантаж одного танкера Agioi Fanendes становить приблизно 7% добового споживання дизельного пального у США. Попри такий обсяг, аналітики сумніваються, що російські поставки суттєво вплинуть на американські ціни.

Губернатор Нью-Джерсі також виступила проти постачання

Додатковий тиск на потенційних покупців чинить влада штатів. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шерріл заявила, що вивчає можливості не допустити розвантаження російського дизеля в портах штату.

Вона назвала домовленості Трампа з Путіним незаконними та звинуватила американського президента в тому, що він допомагає наповнювати російський бюджет коштом американських споживачів і України.

Американські демократи також звернулися до портів, банків та енергетичних компаній із попередженнями про можливі наслідки участі в операціях із російським пальним. Законодавці вимагають зберігати документи щодо цих постачань для можливих майбутніх розслідувань.

Для адміністрації Трампа ситуація перетворюється на випробування домовленостей із Москвою. Навіть тимчасове послаблення санкцій не гарантувало, що американський приватний сектор погодиться працювати з російським пальним.

Нагадаємо, 29 жовтня міжнародна екологічна організація Greenpeace оприлюднила карту руху семи танкерів із російським дизелем, які прямують до США. За оцінками організації, судна перевозять близько 288 тис. тонн пального.