Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бізнес США відмовився приймати російський дизель

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Бізнес США відмовився приймати російський дизель
Бізнесу пропонують суттєві знижки, однак комерційні вигоди не переконують потенційних клієнтів
фото з відкритих джерел

Американські компанії не хочуть ризикувати через можливі санкційні порушення та репутаційні втрати

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати американські компанії прийняти партії російського дизельного пального, які вже прямують через Атлантичний океан. Бізнес не поспішає погоджуватися навіть на значні знижки, побоюючись юридичних наслідків і втрати репутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Sun.

Американський бізнес не поспішає купувати російське пальне

За інформацією видання, представники адміністрації Трампа приватно звертаються до американських компаній із закликами прийняти російські вантажі. До переконування покупців долучилися також представники Москви. Бізнесу пропонують суттєві знижки, однак комерційні вигоди не переконують потенційних клієнтів.

Один із галузевих аналітиків розповів журналістам, що власники пального намагалися знайти покупців протягом кількох тижнів. Однак американські компанії не виявили зацікавленості. Кілька співрозмовників видання підтвердили: на момент завантаження дизеля на танкери жоден американський покупець не був остаточно погоджений.

Аналітики пояснюють обережність підприємців кількома чинниками:

  • ризиком юридичної відповідальності за операції з російськими енергоносіями;
  • можливими розслідуваннями з боку Конгресу США;
  • репутаційними втратами через співпрацю з російськими постачальниками;
  • невизначеністю щодо того, чи збережеться дозвіл на такі операції після зміни адміністрації у Вашингтоні.

Один із представників енергетичного ринку зауважив, що компанії не хочуть опинитися втягнутими в тривалі судові суперечки та майбутні парламентські розслідування.

Чому навколо російського дизеля виникла юридична суперечка

Ситуація ускладнюється суперечностями між рішеннями адміністрації президента та позицією частини американських законодавців.

9 жовтня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало генеральну ліцензію №135. Документ тимчасово дозволив операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження. Дозвіл діє до 7 квітня 2027 року.

Водночас демократи в Конгресі вважають, що адміністрація не може одним рішенням скасувати обмеження, закріплені окремим законом. Йдеться про заборону на імпорт російських нафтопродуктів, яку США запровадили у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Міністерстві фінансів США у відповідь на запит The Washington Sun заявили, що генеральна ліцензія відповідає рішенням, які відомство ухвалювало раніше. Там запевнили, що дотримуються чинного законодавства та нормативних актів.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь пішов далі й звернувся до судноплавних компаній із вимогою розвернути танкери. Він попередив, що учасники операцій можуть зіткнутися з юридичними наслідками, навіть якщо нинішня адміністрація не перешкоджатиме постачанню.

Танкер із 40 тис. тонн дизеля може змінити маршрут

Один із найбільш показових прикладів – танкер під мальтійським прапором Agioi Fanendes. Судно завантажило близько 40 тис. тонн російського дизеля в балтійському порту Приморськ 22 жовтня. Спочатку в системах відстеження його пунктом призначення значився порт Нью-Йорка та Нью-Джерсі, а орієнтовною датою прибуття було 7 листопада.

Згодом у відкритих даних про рух суден пункт призначення змінився на «за вказівкою» (for orders). Це свідчить, що остаточний порт розвантаження поки не визначений. За даними The Washington Sun, американські посадовці та галузеві аналітики припускають, що частину вантажів можуть перенаправити до Бразилії.

Ця країна вже тривалий час залишається одним із найбільших покупців російського дизельного пального. Після запровадження західних санкцій у 2022 році Бразилія зберегла закупівлі російських нафтопродуктів. Про відновлення поставок до цієї країни після домовленостей Москви та Вашингтона раніше повідомляло агентство Reuters.

За оцінкою Associated Press, вантаж одного танкера Agioi Fanendes становить приблизно 7% добового споживання дизельного пального у США. Попри такий обсяг, аналітики сумніваються, що російські поставки суттєво вплинуть на американські ціни.

Губернатор Нью-Джерсі також виступила проти постачання

Додатковий тиск на потенційних покупців чинить влада штатів. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шерріл заявила, що вивчає можливості не допустити розвантаження російського дизеля в портах штату.

Вона назвала домовленості Трампа з Путіним незаконними та звинуватила американського президента в тому, що він допомагає наповнювати російський бюджет коштом американських споживачів і України.

Американські демократи також звернулися до портів, банків та енергетичних компаній із попередженнями про можливі наслідки участі в операціях із російським пальним. Законодавці вимагають зберігати документи щодо цих постачань для можливих майбутніх розслідувань.

Для адміністрації Трампа ситуація перетворюється на випробування домовленостей із Москвою. Навіть тимчасове послаблення санкцій не гарантувало, що американський приватний сектор погодиться працювати з російським пальним.

Нагадаємо, 29 жовтня міжнародна екологічна організація Greenpeace оприлюднила карту руху семи танкерів із російським дизелем, які прямують до США. За оцінками організації, судна перевозять близько 288 тис. тонн пального.

Читайте також:

Теги: розслідування обмеження США дизельне пальне росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аграрії змушені продавати врожай за безцінь і йдуть у збитки
«Це катастрофа»: Росія зіткнулася з проблемою експорту зерна
2 жовтня, 06:12
Москва намагається запобігти побоюванням щодо можливого дефіциту
Кремль намагається стримати невдоволення росіян через дизельну угоду зі США – ISW
14 жовтня, 09:26
Пауза в ударах по енергетичній інфраструктурі РФ стала б поступкою з боку Києва
США запропонували розширити Starlink для ударів ЗСУ в Росії, але висунули умову – WSJ
16 жовтня, 16:14
Володимир Зеленський пояснив терміновість запиту посиленням російських атак на критичну інфраструктуру
Зеленський закликав США передати ракети Patriot до зими
Сьогодні, 00:50
Поки нафтові компанії збільшували доходи, споживачі у США зіткнулися зі значно більшими витратами
Прибутки нафтових компаній США різко зросли через війну з Іраном
Вчора, 23:45
США послабили санкції проти Росії та очікують відповіді від Путіна
Трамп очікує на поступки від Путіна? Журналісти розкрили план Білого дому
21 жовтня, 12:10
Трамп звинуватив Норвегію в тому, що залишився без Нобелівської премії
Трамп звинуватив Норвегію в тому, що залишився без Нобелівської премії
26 жовтня, 15:43
Росія зберегла близько 140 Су-34
Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося у Росії
29 жовтня, 17:48
Президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій
Україна запровадила санкції проти причетних до створення супутникової системи РФ «Рассвет»
Вчора, 11:12

Політика

Бізнес США відмовився приймати російський дизель
Бізнес США відмовився приймати російський дизель
Мерц анонсував нову зустріч «коаліції охочих» у Берліні
Мерц анонсував нову зустріч «коаліції охочих» у Берліні
«Газпром» знову лякає Європу морозами та газом по $2500
«Газпром» знову лякає Європу морозами та газом по $2500
Дрони атакували Уфу за 1400 км від кордону з Україною
Дрони атакували Уфу за 1400 км від кордону з Україною
Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня
Конституційна криза в Польщі, удари ворога по Україні: головне за ніч 31 жовтня
Трамп заявив, що Росія сміється із західних санкцій
Трамп заявив, що Росія сміється із західних санкцій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
121K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua