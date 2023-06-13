Україна оголосила підозру ідеологу путінізму та «русского міра» Дугіну

У серпні 2022 року росіянин Дугін втратив доньку Дар'ю, яка також займалася пропагандистською діяльністю проти України

Росіянин підозрюється у публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України і закликах до геноциду

Служба безпеки України склала письмове повідомлення про підозру ідеологу путінізму та «русского міра», російському філософу, 61-річному Олександру Дугіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію, розміщену у провладній газеті «Урядовий кур’єр» від 13 червня.

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Дугін підозрюється у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів до зміни меж території та державного кордону України, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі ( ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу) і розповсюдженні матеріалів із закликами до геноциду (ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).

скріншот із газети «Урядовий кур’єр»

Крім цього, СБУ опублікувала повістку про виклик Дугіна. Росіянина викликають на 16-18 червня до столичного СБУ (вулиця Володимирська, 33) для проведення слідчих та процесуальних дій.

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Як відомо, в Україні триває 475-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня 2022 року під Москвою загинула донька Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою. Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Раніше ідеолог «русского міра» Олександр Дугін 11 листопада 2022 року у соцмережах опублікував текст із докорами через те, рашисти начебто здали Херсон, і закликом розквитатися за це з російським диктатором Володимиром Путіним. Дугін написав, що влада має понести відповідальність за здачу «русского региона».

Допис Дугіна довго не проіснував, пропагандист незабаром видалив його зі сторінки. Однак скріншоти збереглися.