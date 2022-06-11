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    Політика

    Президент назвав країни, які допоможуть розблокувати українські порти

    Україна готова експортувати зерно морським коридором з залученням іноземних суден - Президент назвав країни, які допоможуть розблокувати українські порти
    Україна готова експортувати зерно морським коридором з залученням іноземних суден
    фото з відкритих джерел

    Україна веде перемовини з Туреччиною, ООН, Великобританією, Канадою

    Декілька країн вже згодилися допомогти Україні у створенні безпечного морського коридору. Україна продовжує вести переговори. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на саміті з безпеки у Сінгапурі.

    «Що важливо знати: Росія заблокувала Чорне море і Азовське і тільки вона. Сьогодні РФ погрожує своєю присутністю і порушенням міжнародного права.Тому ми говорили з посередниками – з Туреччиною, ООН, Великобританією, Канадою і багатьма іншими європейськими державами», – зазначив Зеленський.

    Також обговорюється формат розблокування портів. Україна готова експортувати зерно морським коридором з залученням іноземних суден.

    «Щоб Росія там не пропонувала, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблено безпечний морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно», – додав президент.

    Глава держави зазначив, що уряд шукає й інші способи для вивезення зерна, зокрема, залізницею через Польщу.

    Раніше Франція заявила про готовність допомогти Україні з деблокадою Одеського порту.

    Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

    За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

    Читайте також: Блокада зерна: Зеленський каже, що Україну не запросили на переговори РФ і Туреччини
    Теги: росія окупанти Чорне море експорт війна зерно Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Президент назвав країни, які допоможуть розблокувати українські порти