Президент назвав країни, які допоможуть розблокувати українські порти

Декілька країн вже згодилися допомогти Україні у створенні безпечного морського коридору. Україна продовжує вести переговори. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на саміті з безпеки у Сінгапурі.

«Що важливо знати: Росія заблокувала Чорне море і Азовське і тільки вона. Сьогодні РФ погрожує своєю присутністю і порушенням міжнародного права.Тому ми говорили з посередниками – з Туреччиною, ООН, Великобританією, Канадою і багатьма іншими європейськими державами», – зазначив Зеленський.

Також обговорюється формат розблокування портів. Україна готова експортувати зерно морським коридором з залученням іноземних суден.

«Щоб Росія там не пропонувала, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблено безпечний морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно», – додав президент.

Глава держави зазначив, що уряд шукає й інші способи для вивезення зерна, зокрема, залізницею через Польщу.

Раніше Франція заявила про готовність допомогти Україні з деблокадою Одеського порту.

Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.