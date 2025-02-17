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Криптоскандал в Аргентині: президенту Мілею загрожує імпічмент

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Криптоскандал в Аргентині: президенту Мілею загрожує імпічмент
Президенту Аргентини погрожують імпічментом через опубліковане посилання на криптовалюту
фото: Flickr

Президент Аргентини Хав’єр Мілей опублікував посилання на криптовалюту, яка обвалилась за лічені години

В Аргентині розгорається політичний скандал: президента Хав’єра Мілея звинувачують у просуванні сумнівної криптовалюти, яка за короткий час спровокувала значні фінансові втрати інвесторів. Про це пише CNN.

Все почалося з того, що президент опублікував у соцмережі X повідомлення про криптовалюту $Libra, назвавши її проєктом, який допоможе аргентинській економіці. Після цього ціна токена стрімко зросла, але менш ніж за три години впала майже до нуля. Багато інвесторів втратили значні суми, а опозиція звинуватила Мілея у сприянні фінансовій махінації.

Пабло Саббателла, експерт з питань криптобезпеки заявив, що токен був створений за кілька хвилин до того, як Мілей опублікував повідомлення.

«Кити (великі власники активів) купували практично за безцінь. Тоді ціна злітає, а коли вона підвищується, вони продають», – зазначив він. 

Саббателла також повідомив, що бачив облікові записи, які купували криптовалюту на дуже низьких рівнях, заробляючи понад $4 млн за дві години, і один, який заробив до $87 млн від продажу.

Після того, як ціна токена стрімко впала, президент видалив свій допис і заявив, що не знав деталей проєкту та більше не підтримує його. Уряд почав внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати, чи були неправомірні дії.

Опозиція, зокрема коаліція «Союз за Батьківщину», оголосила про намір ініціювати імпічмент президента. Водночас прибічники Мілеї заперечують будь-яку змову та називають ситуацію спробою політичного тиску.

«Президент має свободу вираження поглядів, щоб порушувати питання, які він хоче», – заявила міністерка безпеки Патриція Буллріч. Вона також порівняла його повідомлення на X з візитом президента на фабрику, сказавши, що «це не означає, що він створює лобі для цього місця».

Нагадаємо, наприкінці січня Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Давосі.

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Теги: політика криптовалюта Аргентина

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