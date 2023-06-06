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Фінляндія висилає дев'ять російських дипломатів: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фінляндія висилає дев'ять російських дипломатів: названо причину
Посольство Росії в Гельсінкі
Фото: Yle

У відомстві таке рішення пояснили тим, що вислані дипломати є офіцерами розвідки

Уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати з країни дев'ятьох співробітників посольства Росії, які займалися розвідувальною діяльністю. Про це повідомляє Yle.

Рішення ухвалив Міністерський комітет із зовнішньої політики та політики безпеки при президентові республіки та уряду.

«Їхні дії суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини», – зазначається у пресрелізі уряду.

МЗС проінформує про це рішення російському послу.

Своєю чергою російське агенство ТАРС повідомило, що Москва відповість на рішення Фінляндії вислати з Гельсінкі дев'ять співробітників російського посольства. Згідно з ТАРС, таку заяву зробили у МЗС Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія вирішила вислати з країни сотні німецьких дипломатів та педагогів. 

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Теги: Фінляндія Москва росія

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