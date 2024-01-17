Грузинський бізнесмен став очільником наглядової ради «Укроборонпрому»

Давід Ломджарія в лютому 2022 року став членом наглядової ради «Укрзалізниці»

Бізнесмен із Грузії Давід Ломджарія 16 січня став головою наглядової ради «Українська оборонна промисловість». Він і раніше входив до складу ради як представник держави від Міністерства оборони. Про це повідомила пресслужба концерну.

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Зазначається, що серед його основних обовʼязків на посаді: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їхньої діяльності, підготовка річного звіту наглядової ради.

«Упевнений, що разом з Давідом Ломджарією та іншими членами наглядової ради ми зможемо прискорити виконання ключових завдань Товариства: збільшення обсягів виробництва, ефективне реформування нашої оборонки та побудову антикорупційної інфраструктури», – заявив гендиректор «Української оборонної промисловості» Герман Сметанін.

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З лютого 2022 року Ломджарія є членом наглядової ради «Укрзалізниці». «Укроборонпром» стверджує, що там він зробив «чималий внесок у реалізацію реформи корпоративного управління», зокрема щодо забезпечення прозорості діяльності, впровадження практик відповідального ведення бізнесу та підзвітності.

Окрім того, новий очільник наглядової ради має більш ніж 25-річний досвід роботи з компаніями зі списку Fortune 500 та великими міжнародними фінансовими установами. Як пише Forbes, Ломджарія – виконавчий директор в Iberia Group, керівний партнер Four Seas Trading і голова наглядової ради SunEnergy Bank. Усі ці компанії – грузинські.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні у п’ятницю, 29 грудня, затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

До слова, акціонерне товариство «Укроборонпром» та естонський виробник роботизованих платформ Milrem Robotics підписали угоду про розробку багатофункціональних оборонних систем нового покоління.

Раніше повідомлялося, що Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.