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Росія вдарила по пункту пропуску з Молдовою на Одещині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вдарила по пункту пропуску з Молдовою на Одещині
Зеленський повідомив про атаку на пункт пропуску на кордоні з Молдовою
фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України (ілюстративне)

Внаслідок масованої атаки на південь області без світла залишилися 13 тис. абонентів 

У ніч проти 20 серпня російські війська масовано атакували південь Одеської області. Зокрема, ворог завдав удару безпілотниками по пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою», – повідомив Зеленський, коментуючи наслідки нічної масованої атаки РФ.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, основною ціллю російського удару на півдні області стала цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки у кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Станом на ранок без світла залишалися 13 тис. абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, на одній із локацій через атаку загорілися два причепи вантажних автомобілів із продуктами харчування. Пожежі вже повністю ліквідовано. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. На місцях ударів триває ліквідація наслідків.

Крім того, під час нічної російської атаки безпілотник залетів у повітряний простір Молдови. За попередніми даними Міністерства оборони країни, йдеться про дрон типу Shahed-136 («Герань-2»). Радіолокаційні системи зафіксували безпілотник о 03:16. Він залетів із боку Ренійського району України та рухався в напрямку села Етулія в Гагаузії.

О 03:22 дрон залишив повітряний простір Молдови та полетів у напрямку України. За даними молдовської сторони, загалом безпілотник перебував у повітряному просторі країни 18 хвилин.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та 168 безпілотників. Основним напрямком удару стала Київська область. За попередньою інформацією, протиповітряна оборона збила або подавила 31 ракету Х-101, «Іскандер-К» та Х-59, усі вісім «Калібрів», два боєприпаси «Бандероль» і 145 ворожих безпілотників різних типів.

 

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Теги: Одещина Молдова обстріл пункт пропуску

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