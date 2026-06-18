Міністр Сибіга розповів про найпопулярніше питання від росіян

Андрій Сибіга відповів росіянам на питання, яке їх найбільше турбує

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на ураження Московського нафтопереробного заводу, який вибухнув вранці 18 червня. У своєму дописі в соцмережі X міністр назвав питання, яке наразі найчастіше ставлять росіяни. Про це пише «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За словами Сибіги, наразі росіян найбільше цікавить і турбує те, що сьогодні відбувається у Москві. «Одне з найпопулярніших запитань, яке ставлять москвичі сьогодні вранці: «Що відбувається?»», – зазначив Сибіга.

Андрій Сибіга відреагував на ураження Московського НПЗ фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України

Без відповіді голова МЗС росіян не залишив та пояснив, що ж сталося вранці у Москві. «Я можу відповісти. Ваша країна розпочала загарбницьку війну проти нашої. Роками вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує це припинити», – звернувся Сибіга до мешканців Росії.

Як розповідав «Главком», у мережі з'явилися кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом. Вибух виявився настільки потужним, що ударною хвилею зірвало дах резервуара, який підлетів угору на декілька метрів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ. Зеленський зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». На тлі атаки українських безпілотників в усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

До слова, нова успішна атака Сил оборони на Московський НПЗ миттєво перетворилася на головний тренд соцмереж та спровокувала справжній вибух народної творчості. Українці відреагували на цю новину різноманітними мемами.