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Усі аеропорти Москви зупинились: російську столицю затягнуло димом (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Усі аеропорти Москви зупинились: російську столицю затягнуло димом (фото, відео)
Яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня
скриншот з відео

Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів

В усіх чотирьох аеропортах Москви тимчасово призупинили прийом і відправлення рейсів. Про введення обмежень повідомила Росавіація, пише «Главком».

У відомстві заявили, що рішення ухвалене «з метою забезпечення безпеки польотів». Аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський не працюють.

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Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

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Над частиною російської столиці та передмістями спостерігається густий дим, який видно за десятки кілометрів.

Усі аеропорти Москви зупинились: російську столицю затягнуло димом (фото, відео) фото 1

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися. 

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Теги: нафта росія завод Москва

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