ФСБ прийшла до нафтового магната Іллі Трабера, якого називають наближеним до Путіна

Наразі офіційна причина затримання Трабера не розголошується

У Санкт-Петербурзі співробітники центрального апарату ФСБ затримали російського бізнесмена Іллю Трабера. Про це повідомляє російське видання «Фонтанка», пише «Главком».

Журналістські розслідування протягом багатьох років пов'язували Трабера з найближчим оточенням Володимира Путіна та Тамбовським організованим злочинним угрупованням.

За даними видання, обшуки пройшли у заміському будинку Трабера, його офісі в Санкт-Петербурзі, а також на низці підприємств, пов'язаних із бізнесменом. Оперативні заходи також зачепили одного з його партнерів – Володимира Даниленка.

Як стверджує «Фонтанка», Трабера планують допитувати в Москві, оскільки кримінальне провадження розслідує центральний апарат Слідчого комітету РФ.

Ілля Трабер став відомим ще у 1990-х роках завдяки бізнесу в портовій інфраструктурі, морських перевезеннях та нафтовій галузі. У різні роки його ім'я фігурувало в розслідуваннях щодо діяльності кримінальних угруповань у Санкт-Петербурзі, однак сам він заперечував будь-які зв'язки з організованою злочинністю.

У 2008 році Іспанія оголосила Трабера в розшук у межах справи про так звану «російську мафію». Також, за даними «Нової газети», у матеріалах поліції Монако він характеризувався як особа, пов'язана з Тамбовським ОЗУ.

Журналісти The Insider та «Проєкту» раніше писали про зв'язки Трабера з Володимиром Путіним ще з часів роботи нинішнього президента РФ у мерії Санкт-Петербурга. За даними розслідувачів, бізнесмен був залучений до проєктів у портовій та нафтовій сферах, які реалізовувалися за участю міської влади.

Наразі офіційна причина затримання Трабера не розголошується.