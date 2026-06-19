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Сенатори США націлилися на активи РФ заради озброєння України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сенатори США націлилися на активи РФ заради озброєння України
У Сенаті США підтримали новий механізм допомоги Україні
фото: Lawrence Jackson

Новий законопроєкт дозволить спрямувати конфісковані російські кошти на закупівлю військової техніки для ЗСУ

Група американських сенаторів від обох партій запропонувала розширити механізм використання заморожених російських активів для допомоги Україні. У разі ухвалення нового законопроєкту конфісковані кошти Росії можна буде спрямовувати на закупівлю військового обладнання для української армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву офісу сенатора Тіма Кейна.

Ініціативу внесли сенатори Тім Кейн, Джон Корнін, Кріс Кунс, Роджер Вікер, Чак Грасслі та Шелдон Вайтгаус. Законопроєкт отримав назву Seized Assets for Battlefield Equipment and Readiness Act, або SABER Act.

Документ передбачає внесення змін до чинного американського закону REPO Act, який уже дозволяє конфісковувати заморожені російські суверенні активи, що перебувають під юрисдикцією США, та передавати їх Україні як допомогу.

Автори нової ініціативи пропонують розширити перелік напрямків використання цих коштів. Зокрема, йдеться про можливість закупівлі військової техніки та обладнання для Сил оборони України.

За словами сенатора-республіканця Джона Корніна, чинний закон уже створив основу для використання російських активів на підтримку України.

«REPO Act заклав важливу основу для конфіскації та перепрофілювання мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб допомогти українському народу захищати власний суверенітет після неспровокованого вторгнення Росії в Україну», – зазначив він.

Сенатор наголосив, що новий законопроєкт має надати Україні додаткові можливості для зміцнення обороноздатності. «Розширивши дозволене законом використання коштів для поповнення арсеналу України, це законодавство зробить ще один крок до того, щоб допомогти нашому союзнику захищатися від російської агресії та змусити Путіна платити за озброєння України», – додав Корнін.

Нагадаємо, що у Вашингтоні дедалі більше переконуються, що Росії не можна довіряти, а Україна залишається сильною стороною у війні. На цьому тлі між Києвом та командою президента США Дональда Трампа активізувалися контакти щодо можливих шляхів завершення бойових дій.

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Теги: росія США Україна військова допомога

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