Росія вдарила КАБами по Харкову: зросла кількість постраждалих

Фахівці розбирають завали та перевіряють інформацію щодо можливого перебування під уламками інших людей

Під завалами зруйнованого будинку рятувальники виявили загиблу людину, серед поранених є дитина

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Холодногірському району зросла до дев’яти осіб. Під завалами зруйнованого житлового будинку рятувальники також виявили тіло загиблої людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«На жаль, під час ворожого удару в Холодногірському районі одна людина загинула. Наразі проводиться деблокування тіла з-під завалів», - написав Синєгубов.

За його словами, серед дев’яти постраждалих є шестирічний хлопчик. П’ятьох людей госпіталізували до медичних закладів, ще чотирьом надали необхідну допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія завдала удару керованими авіаційними бомбами по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, одне з влучань припало на приватний житловий сектор. Під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок, який зазнав значних руйнувань.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих. Одразу після атаки на місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Через масштабні руйнування було розпочато пошуково-рятувальну операцію.

«В одному з будинків під завалами опинилася жінка. За уточненою інформацією, влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок. Під завалами можуть знаходитися 4 людини», – повідомив Терехов.

Мер також зазначав, що серед людей, які могли залишатися під руїнами, могла бути дитина. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося деблокувати трьох осіб. Одного постраждалого дістали з-під завалів у важкому стані. Ще двох людей евакуювали з другого поверху пошкодженого будинку.