Трамп опублікував курйозне відео після поразки республіканців на місцевих виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп опублікував курйозне відео після поразки республіканців на місцевих виборах
Очільник США звернувся до прихильників MAGA руху та вкотре пообіцяв зробити Америку великою
скріншот з відео Трампа

У відео президент США зображений королем, Папою Римським та навіть героєм «Зоряних воєн»

Президент США Дональд Трамп опублікував відео після поразки республіканців на місцевих виборах. Він звернувся до своїх прихильників і знову пообіцяв зробити Америку великою. Про це повідомляє «Главком».

Американський лідер звернувся до прихильників MAGA руху. Він заявив, що «боротьбу ще не завершено, а вона лише починається». «Мої співвітчизники, американці, наша боротьба ще не завершена. Насправді наша боротьба лише починається. Ми – один рух, один народ, одна родина і одна славна нація під Богом. І тому, з американською гордістю в серці та американською мужністю в душі, я скажу вам ці слова: Ми знову зробимо Америку великою!» – сказав Трамп.

У відео очільник США зʼявляється в образі короля, Папи Римського та навіть джедая із «Зоряних воєн». Варто зазначити, що ці світлини раніше публікувала адміністрація американського лідера в соцмережах.

Крім того, у ролику фігурує лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс. Його одягнуто в мексиканське сомбреро, натякаючи на лояльність демократів до мігрантів, з якими так завзято бореться адміністрація Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав американців з річницею своєї перемоги на виборах 5 листопада 2024 року, назвавши її однією з «найвеличніших в історії». Очільник Білого дому також заявив, що економіка США «процвітає, а витрати значно падають», і наголосив, що «доступність – наша мета».

