Трамп опублікував курйозне відео після поразки республіканців на місцевих виборах

У відео президент США зображений королем, Папою Римським та навіть героєм «Зоряних воєн»

Президент США Дональд Трамп опублікував відео після поразки республіканців на місцевих виборах. Він звернувся до своїх прихильників і знову пообіцяв зробити Америку великою. Про це повідомляє «Главком».

Американський лідер звернувся до прихильників MAGA руху. Він заявив, що «боротьбу ще не завершено, а вона лише починається». «Мої співвітчизники, американці, наша боротьба ще не завершена. Насправді наша боротьба лише починається. Ми – один рух, один народ, одна родина і одна славна нація під Богом. І тому, з американською гордістю в серці та американською мужністю в душі, я скажу вам ці слова: Ми знову зробимо Америку великою!» – сказав Трамп.

У відео очільник США зʼявляється в образі короля, Папи Римського та навіть джедая із «Зоряних воєн». Варто зазначити, що ці світлини раніше публікувала адміністрація американського лідера в соцмережах.

Крім того, у ролику фігурує лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс. Його одягнуто в мексиканське сомбреро, натякаючи на лояльність демократів до мігрантів, з якими так завзято бореться адміністрація Трампа.

🇺🇸 Трамп опублікував відео після поразки республіканців на місцевих виборах



Президент США звернувся до своїх прихильників і знову пообіцяв зробити Америку великою.



У відео Трамп зʼявляється в образі короля, Папи Римського та навіть джедая із «Зоряних воєн». pic.twitter.com/xHAp2bIjtC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 7, 2025 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав американців з річницею своєї перемоги на виборах 5 листопада 2024 року, назвавши її однією з «найвеличніших в історії». Очільник Білого дому також заявив, що економіка США «процвітає, а витрати значно падають», і наголосив, що «доступність – наша мета».