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Конгрес США хоче визнати Росію спонсором тероризму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Конгрес США хоче визнати Росію спонсором тероризму
У конгрес США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму
фото з відкритих джерел

Раніше законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму висували на голосування у вересні 2022 року.

У конгрес США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму – ініціативу підтримали представники обох партій. Про це йдеться на сайті конгресу США.

Документ подав конгресмен від Демократичної партії Тед Лью. Раніше законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму висували на голосування у вересні 2022 року.

У новому документі йдеться про те, що Росія неодноразово надавала підтримку недержавним терористичним групам до та під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Станом на сьогодні у списку держав-спонсорів тероризму у США – Сирія, КНДР, Куба та Іран. Присвоєння цього статусу країні дозволяє США вводити додаткові санкції, вводить повне ембарго на продаж зброї та товарів подвійного призначення, а також відмовляти в економічній допомозі.

Нагадаємо, раніше законопроект про визнання РФ спонсором тероризму був висунутий на голосування восени 2022 року. Тоді у Білому домі не підтримали ініціативу, пояснивши, що такий крок може спричинити послаблення підтримки України та поставить під загрозу зернову угоду.

Зазначимо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Державний департамент не виключає визнання Росії державою-спонсором тероризму за скоєні злочини в Україні.

І законодавці США, і українські політики неодноразово чинили тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона визнала Росію державою-спонсором тероризму, однак у президента США досі не наважились на цей крок через побоювання щодо небажаних наслідків.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд.

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

До слова, члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms.

Теги: росія тероризм США

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