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«Настроение отличное». Навальний написав перше повідомлення у новій в'язниці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Настроение отличное». Навальний написав перше повідомлення у новій в'язниці
Московський суд засудив Навального до 19 років позбавлення волі
фото: Олексій Навальний/Facebook

Ув’язнений політик повідомив, що його вивезли за полярне коло і що за час тривалої мандрівки він став схожим на російського діда Мороз

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, місцеперебування якого було невідомим 19 днів, повідомив, до якої саме тюрми перевезла його російська влада та який у нього зараз стан. 

Наразі Навальний перебуває у виправній колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ. Ув’язнений політик повідомив, що його вивезли за полярне коло і що за час тривалої мандрівки він став схожим на російського діда Мороза. «У мене тулуп, шапочка-ушанка, скоро мені дадуть валянки, через 20 днів етапу відростив бороду. Оленів немає, але є величезні пухнасті дуже красиві вівчарки. Я зараз живу за полярним колом. В селі Харп на Ямалі. Найближче місто має гарну назву Лабитнанги. Я не кажу «хо-хо-хо», але я кажу «ох-ох-ох», коли дивлюся у вікно, де спершу ніч, потім вечір, потім знову ніч. 20 днів етапування були досить виснажливими, але я все ще в чудовому настрої, як і личить діду Морозу…У будь-якому разі, не хвилюйся за мене. У мене все добре, дуже радий, що нарешті добрався», – написав Навальний у Facebook.

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Російський політик також повідомив, яким маршрутом його везли до нової колонії. «Привезли мене в суботу ввечері. А везли мене із такими пересторогами і по такому дивному маршруту (Володимир-Москва-Челябінськ-Єкатеринбург-Кіров-Воркута-Арфа), що я і не розраховував, що мене тут хтось знайде до середини січня», – написав Навальний.

Раніше повідомлялося, що ув'язненого у РФ Олексія Навального, якого називають «російським опозиціонером», вивели з колонії, де він відбував ув'язнення. І певний час місце його перебування було невідоме.

Нагадаємо, Московський міський суд засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у колонії особливого режиму, де утримують найнебезпечніших злочинців.

У Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».

Теги: в'язниця Олексій Навальний

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