Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів

Трамп: Дуже, дуже важко його отримати… (ядерний матеріал) але тим не менш, я хочу його отримати

Однак Тегеран погодився дозволити США в'їхати до Ірану для викопування захованих ядерних матеріалів у координації з іранською владою лише після завершення конфлікту

Сполучені Штати досягли попередньої домовленості з Іраном, яка дозволить американській стороні прибути до країни для вилучення та утилізації прихованих ядерних матеріалів. За словами президента США Дональда Трампа, ця місія координуватиметься з Тегераном і розпочнеться виключно після остаточного врегулювання збройного конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Спілкуючись із представниками ЗМІ у Білому домі, американський лідер підкреслив складність вилучення цих матеріалів, проте підтвердив свій намір довести процес до кінця. Він зазначив, що необхідними технічними можливостями та обладнанням для проведення подібної операції володіють лише дві держави у світі – США та Китай. Трамп також зауважив, що офіційні особи Ірану вже неодноразово змінювали свої рішення під час перемовин, але наразі Вашингтон розраховує здійснити місію у найближчому майбутньому.

Президент запевнив, що місця зберігання ядерних матеріалів перебувають у повній безпеці під цілодобовим та всебічним наглядом Космічних сил США. Мова йде про три об'єкти – ядерні комплекси Фордо, Натанз та Ісфахан, по яких Сполучені Штати завдали ударів минулого року. Будь-яка спроба стороннього проникнення на ці майданчики буде зафіксована американськими військовими і призведе до повторних повітряних ударів.

Трамп окремо наголосив, що не планує відправляти американських фахівців до Ірану, доки тривають бойові дії, щоб не наражати людей на небезпеку. Згадавши масштабну кризу із заручниками у часи президентства Джиммі Картера, очільник Білого дому заявив, що не допустить виникнення подібних загроз для американських громадян. Згідно з поточною домовленістю, після завершення війни фахівці США спільно з іранською владою заберуть, вивезуть та повністю ліквідують ці ядерні матеріали.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припустив, що блокада навколо Ормузької протоки може тривати до початку вересня, однак вважає такий сценарій малоймовірним. За його словами, переговори між Вашингтоном і Тегераном розвиваються швидко, тому ситуацію можуть врегулювати значно раніше.