Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
Трамп: Дуже, дуже важко його отримати… (ядерний матеріал) але тим не менш, я хочу його отримати
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Однак Тегеран погодився дозволити США в'їхати до Ірану для викопування захованих ядерних матеріалів у координації з іранською владою лише після завершення конфлікту

Сполучені Штати досягли попередньої домовленості з Іраном, яка дозволить американській стороні прибути до країни для вилучення та утилізації прихованих ядерних матеріалів. За словами президента США Дональда Трампа, ця місія координуватиметься з Тегераном і розпочнеться виключно після остаточного врегулювання збройного конфлікту. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Спілкуючись із представниками ЗМІ у Білому домі, американський лідер підкреслив складність вилучення цих матеріалів, проте підтвердив свій намір довести процес до кінця. Він зазначив, що необхідними технічними можливостями та обладнанням для проведення подібної операції володіють лише дві держави у світі – США та Китай. Трамп також зауважив, що офіційні особи Ірану вже неодноразово змінювали свої рішення під час перемовин, але наразі Вашингтон розраховує здійснити місію у найближчому майбутньому.

Президент запевнив, що місця зберігання ядерних матеріалів перебувають у повній безпеці під цілодобовим та всебічним наглядом Космічних сил США. Мова йде про три об'єкти – ядерні комплекси Фордо, Натанз та Ісфахан, по яких Сполучені Штати завдали ударів минулого року. Будь-яка спроба стороннього проникнення на ці майданчики буде зафіксована американськими військовими і призведе до повторних повітряних ударів.

Трамп окремо наголосив, що не планує відправляти американських фахівців до Ірану, доки тривають бойові дії, щоб не наражати людей на небезпеку. Згадавши масштабну кризу із заручниками у часи президентства Джиммі Картера, очільник Білого дому заявив, що не допустить виникнення подібних загроз для американських громадян. Згідно з поточною домовленістю, після завершення війни фахівці США спільно з іранською владою заберуть, вивезуть та повністю ліквідують ці ядерні матеріали.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припустив, що блокада навколо Ормузької протоки може тривати до початку вересня, однак вважає такий сценарій малоймовірним. За його словами, переговори між Вашингтоном і Тегераном розвиваються швидко, тому ситуацію можуть врегулювати значно раніше. 

Теги: Іран Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глухий кут на фронті та зменшення охочих воювати поставили Путіна перед важким вибором: оголошувати загальну мобілізацію чи вигадувати нові методи залучення росіян до війни
«Ложка вже по дну шкребе». Що відбувається з мобілізацією в Росії
28 травня, 15:50
Кремль готує удар по НАТО
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
27 травня, 13:02
Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року
Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють
26 травня, 20:46
Правління Зеленського. Сім років тому в Україні розпочався грандіозний експеримент
Правління Зеленського. Сім років тому в Україні розпочався грандіозний експеримент
24 травня, 14:32
Трамп: Ми не проводитимемо запланований на завтра напад на Іран
Трамп: США хотіли завтра вдарити по Ірану, але нас відмовили
18 травня, 22:58
Мартін Грін дав скандальний коментар одному з британських видань
Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
15 травня, 21:11
День Перемоги завжди допомагав тримати диктаторський режим Путіна
The Times: Скорочений парад у Москві на День Перемоги став символом втраченого контролю Путіна
11 травня, 05:31
Науково-дослідницька база Вернадського в Антарктиді
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
11 травня, 01:45
Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни
2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
8 травня, 10:01

Політика

Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
Рубіо заявив, що незабаром з'являться новини про військову допомогу для України
Рубіо заявив, що незабаром з'являться новини про військову допомогу для України

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Вчора, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Вчора, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Вчора, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Вчора, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Вчора, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua