Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів

Критики стверджують, що зараз не час для переговорів з Москвою

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Союзники прагнуть уникнути чергової зими посилених російських атак на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, активізуючи переговорний процес зараз

Країни Європи спільно з українською владою працюють над стратегією, спрямованою на залучення Російської Федерації до процесу мирного врегулювання. Цей дипломатичний крок зумовлений зміною ситуації на фронті на користь Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, участь обох сторін у майбутньому діалозі наразі моделюють представники Німеччини, Франції та Великої Британії, які вже провели перші консультації з українською стороною. Європейські посадовці вважають, що зараз відкрилося сприятливе вікно можливостей для примусу Володимира Путіна до перемовин. Серед головних причин називають стагнацію дипломатичного треку під егідою США, серйозні втрати російської армії, результативні удари українських дронів по глибокому тилу РФ, а також появу перших проявів невдоволення війною серед вищого керівництва у Москві.

Активізація дипломатії саме зараз має на меті не допустити чергового важкого зимового періоду, під час якого Кремль, за прогнозами аналітиків, знову атакуватиме критичну інфраструктуру та мирне населення для тиску на моральний стан українців.

Джерела підкреслюють, що європейські партнери не мають наміру змушувати Україну йти на компроміси чи уступки. Право ухвалювати остаточне рішення про початок та умови переговорного процесу з Росією залишається виключно за президентом України Володимиром Зеленським. Для узгодження спільних дій у цьому напрямку найближчим часом запланована зустріч британського прем'єра Кіра Стармера з французьким президентом Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо такий формат допоможе пришвидшити завершення війни.

За словами Зеленського, Україна досі очікує на прибуття офіційної переговорної групи зі Сполучених Штатів. Водночас цей процес, на його думку, затягується надто довго.

До слова, посилення російських ударів по Києву може бути пов'язане не лише з військовою ситуацією, а й зі спробою Кремля приховати власні проблеми та посилити позиції перед можливими переговорами.

Європейські чиновники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, розглядають останню ескалацію атак як сигнал, що може свідчити про внутрішні труднощі Росії.