Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Критики стверджують, що зараз не час для переговорів з Москвою
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Союзники прагнуть уникнути чергової зими посилених російських атак на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру, активізуючи переговорний процес зараз

Країни Європи спільно з українською владою працюють над стратегією, спрямованою на залучення Російської Федерації до процесу мирного врегулювання. Цей дипломатичний крок зумовлений зміною ситуації на фронті на користь Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, участь обох сторін у майбутньому діалозі наразі моделюють представники Німеччини, Франції та Великої Британії, які вже провели перші консультації з українською стороною. Європейські посадовці вважають, що зараз відкрилося сприятливе вікно можливостей для примусу Володимира Путіна до перемовин. Серед головних причин називають стагнацію дипломатичного треку під егідою США, серйозні втрати російської армії, результативні удари українських дронів по глибокому тилу РФ, а також появу перших проявів невдоволення війною серед вищого керівництва у Москві.

Активізація дипломатії саме зараз має на меті не допустити чергового важкого зимового періоду, під час якого Кремль, за прогнозами аналітиків, знову атакуватиме критичну інфраструктуру та мирне населення для тиску на моральний стан українців.

Джерела підкреслюють, що європейські партнери не мають наміру змушувати Україну йти на компроміси чи уступки. Право ухвалювати остаточне рішення про початок та умови переговорного процесу з Росією залишається виключно за президентом України Володимиром Зеленським. Для узгодження спільних дій у цьому напрямку найближчим часом запланована зустріч британського прем'єра Кіра Стармера з французьким президентом Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо такий формат допоможе пришвидшити завершення війни.

За словами Зеленського, Україна досі очікує на прибуття офіційної переговорної групи зі Сполучених Штатів. Водночас цей процес, на його думку, затягується надто довго.

До слова, посилення російських ударів по Києву може бути пов'язане не лише з військовою ситуацією, а й зі спробою Кремля приховати власні проблеми та посилити позиції перед можливими переговорами. 

Європейські чиновники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, розглядають останню ескалацію атак як сигнал, що може свідчити про внутрішні труднощі Росії.

Теги: росія Європа війна Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
21 травня, 13:39
Іноземні найманці воюють на боці Росії проти України
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
6 травня, 08:46
Емірати очікують можливих ударів США та Ізраїлю по Ірану впродовж найближчої доби
Удари по Ірану вже близько? Емірати очікують дій від США та Ізраїлю
4 травня, 20:09
Президент Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін у Південній Кореї у жовтні
CNN: Війна в Ірані похитнула позиції Трампа перед Сі Цзіньпіном
14 травня, 01:45
Тегеран висунув США жорсткі умови для завершення конфлікту
Тегеран висунув Вашингтону шість умов для мирної угоди
19 травня, 16:17
У Херсоні виявили тіло загиблої жінки
У Херсоні під завалами будинку знайдено тіло жінки, загиблої від удару російського дрона
23 травня, 14:46
Росія знову застосувала свою нову балістичну систему середньої дальності проти мирного міста на Київщині
«Реально неадеквати»: Зеленський підтвердив атаку «Орєшніка» на Білу Церкву
24 травня, 10:40
Захисники встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона»
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
24 травня, 21:27
Пожежа на Саратовському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Гаряча ніч у Росії: у Саратові горить НПЗ після атаки безпілотників
31 травня, 04:30

Політика

Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції
Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Вчора, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Вчора, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Вчора, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Вчора, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Вчора, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua