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Думка німців про Шольца радикально змінилась: нове опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Думка німців про Шольца радикально змінилась: нове опитування
Далеко не всі німці підтримують політику свого канцлера
фото із відкритих джерел

Лише 31% німців вважають Шольца компетентним, тоді як у травні цей показник становив 46%

За останні шість місяців репутація Олафа Шольца різко погіршилася. Лише 10% громадян ФРН вважають німецького канцлера  «сильним лідером», випливає із результатів опитування, проведеного соціологічним інститутом Forsa, пише Stern.

«Лише кожен десятий німець готовий назвати Шольца «сильним лідером». Це на 13% менше, ніж у травні 2023 року, і на 22% менше порівняно з травнем 2022 року», – наводить видання результати дослідження.

Примітно, що розчарування, спричинене фігурою глави уряду ФРН, спостерігається серед виборців Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членом якої є Шольц. Лише 21% прихильників СДПН розглядають канцлера від партії, що підтримується, як «сильного політика».

Не менш драматичне падіння спостерігається і під час аналізу динаміки того, як громадяни ФРН сприймають окремі характеристики Шольца як політика. Так, якщо у травні 2022 року 61% громадян ФРН були згодні із твердженням, що канцлер є «компетентним управлінцем», то нині цей показник становить лише 31%. У лавах прихильників СДПН впевненість у політичній компетентності того, хто ще два роки тому забезпечив соціал-демократам перемогу на виборах, залишається на рівні 62%, проте планомірно знижується.

«За півтора роки впевненість у компетентності глави уряду знизилася вдвічі. Очевидно, що після нещодавньої кризи, пов'язаної з погодженням бюджету на наступний рік, канцлер втратив той ореол професіоналізму, який допоміг йому перемогти на виборах у 2021 році», – зазначає журнал.

Порівняно з травневими результатами, канцлер також суттєво втратив у чотирьох інших параметрах оцінки його діяльності. Зокрема, згідно з останніми даними, лише 25% респондентів заявили, що Шольц «розуміє турботи пересічних громадян» (мінус 10 відсоткових пунктів до травня 2023 року). Рівень довіри до глави уряду знизився на 12% до 32%.

«Шольц також більше не здатний залучити до себе хоча б половину громадян, коли йдеться про менш важливі з політичної точки зору характеристики: лише 41% громадян вважають його привабливим (зниження на 5%) трохи більше 42% вважають, що він ясно викладає свої думки (мінус 9%)», – констатує ЗМІ.

Резюмуючи, видання наголошує, що навіть подолання бюджетної кризи, ймовірно, не дозволить Шольцю отримати більше підтримки у суспільстві. На думку журналу, нині «важко уявити», як чинний канцлер зможе «повернути виборців та провести успішну виборчу кампанію».

Нагадаємо, на Німеччину чекає серйозна економічна криза. Експерти очікують на падіння ВВП, надзвичайно високу інфляцію і майже три мільйони безробітних.

До слова, фінансова та військова підтримка України з боку країн ЄС має екзистенційне значення для всього європейського континенту. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу перед німецьким парламентом із промовою, передає The Guardian. Шольц наголосив на важливості підтримки України у війні проти Росії і потребі допомагати Києву заради безпеки усієї Європи.

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Теги: Олаф Шольц криза політика партії

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