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Україна в одному слові: глави МЗС країн Євросоюзу записали чутливе відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна в одному слові: глави МЗС країн Євросоюзу записали чутливе відео
Європейський Союз висловив свою підтримку у річницю повномасштабного вторгнення Росії
скріншот з відео

У річницю повномасштабного вторгнення Росіії європейські дипломати розповіли, з чим у них асоціюється Україна

Європейські міністри закордонних справ записали відео, де розповіли, з яким словом у них асоціюється Україна. Так вони вирішили підтримати український народ у річницю російського вторгнення, повідомляє Deutche Welle. 

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що криваві та загарбницькі плани Росії провалилися.

«Рік тому Росія розпочала жорстоку агресію проти своєї мирної сусідки. Вони думали, що можуть вторгнутися в іншу країну та взяти її силоміць за декілька днів, але їхній план провалився. І буде провалюватися далі», – сказав Боррель.

Міністри закордонних справ європейських країн продовжили фразу «Україна – це…»

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що Україна – це правильність. Міністр закордонних справ Іспанії Альбарес додав, що Україна – це мужність. Міністерка МЗС Німеччини Анналена Бербок додала, що Україна – це повага. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Україна – це Європа.

Хоробрість, героїзм, сім'я, перемога, справедливість, гідність, свобода, воля, патріотизм, стійкість, відповідальність, друг – такі слова дипломати асоціюють з Україною. Жозеп Боррель наголосив, що Європейський Союз з Україною – і вони будуть з нами й далі.

Нагадаємо, що у річницю повномасштабного вторгнення Росії увесь світ підтримує Україну. У британських посольствах по всій земній колі звучить гімн України, а вчора Ейфелеву вежу підсвітили кольорами прапора України.

Теги: міністр Європа Україна патріотизм Анналена Бербок Європейський союз перемога

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