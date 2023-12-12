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Війна в Україні переросте в партизанську, якщо допомога зменшиться – Зеленський у Конгресі США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Війна в Україні переросте в партизанську, якщо допомога зменшиться – Зеленський у Конгресі США
Володимир Зеленський у Конгресі США
фото: Офіс Президента

Зеленський дав зрозуміти, що його країні потрібна військова допомога

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня провів зустріч із американськими сенаторами, на якій заявив, що без додаткової допомоги США війна стане набагато жорстокішою та переросте в партизанську. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що візит Зеленського у вівторок був відносно прохолодним, оскільки республіканці, особливо в Палаті представників, дедалі частіше заявляють, що вони прямо проти подальших витрат на допомогу Києву.

Сенатор Рон Джонсон після сказав журналістам, що Зеленський використав термін «партизанська війна», натякаючи на криваву, нетрадиційну тактику, яку застосовують повстанці проти окупаційних сил США в Афганістані та Іраку, і припустив, що саме так розвиватиметься конфлікт, якщо Україна втратить допомогу США.

Джонсон назвав це «програшною пропозицією для всіх».

Декілька сенаторів від обох політичних партій заявили, що промова Зеленського, якою б пристрасною вона не була, навряд чи вплине на тупикову ситуацію щодо прикордонної політики США – або змусить їх схвалити додаткову допомогу Україні без неї – до того, як законодавці наступного тижня отримають перерву на свята.

На сьогоднішній день Конгрес виділив понад $111 млрд на підтримку України, але законодавці поки що відмовилися задовольнити прохання Байдена про додаткові $61 млрд на наступний рік. Кошти є частиною більшого пакету екстрених витрат, який також забезпечить безпекову допомогу Ізраїлю та Тайваню та вирішить довгострокові проблеми на кордоні США та Мексики.

Сенатор Шеррод Браун сказав журналістам, що без підтримки США. Україна, швидше за все, буде «заполонена» російськими силами, через що війна стане «питанням НАТО». Всередині Альянсу залишається серйозне занепокоєння, що в разі падіння Києва російський президент Володимир Путін націлиться на інші колишні радянські держави, спровокувавши світову війну, яка незмінно тягне за собою Сполучені Штати.

Лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер сказав журналістам після зустрічі, що якщо Зеленський заручиться більшою допомогою США, «він зможе виграти цю війну».

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами, яку останні назвали дуже потужною. Глава держави дав зрозуміти, що його країні потрібна військова допомога.

Теги: США війна путін Володимир Зеленський Україна президент

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