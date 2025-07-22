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Не мають перевозити російський газ: ЄС зняв санкції з трьох танкерів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Не мають перевозити російський газ: ЄС зняв санкції з трьох танкерів
Судна North Moon, North Ocean і North Light були включені в санкційний пакет проти РФ
фото: з відкритих джерел

Із 18 пакету економічних санкцій ЄС проти Росії були виключені три японських судна

Європейський союз виключив із списку санкцій танкери японської Mitsui O.S.K. після запевнень компанії, що судна не перевозитимуть скраплений російський арктичний газ. Про це пише «Главком» з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Три новітні СПГ-танкери North Moon, North Ocean і North Light - були включені в 17-й пакет санкцій. Судна було введено в експлуатацію за кілька місяців до цього з наміром перевозити продукцію проєкту "Ямал СПГ" компанії "Новатек". Танкери також могли бути залучені для транспортування вантажів з проєкту "Арктик СПГ-2", що підпадає під санкції.

Після введення санкцій друга за величиною судноплавна компанія Японії розпочала переговори з ЄС для вирішення ситуації.

Як зазначається у повідомленні Європейської комісії, три СПГ-танкери були виключені зі списку санкцій після твердих запевнень компанії, що вони не братимуть участі у транспортуванні російських енергоносіїв у рамках проєктів "Ямал СПГ" та "Арктик СПГ-2".

Нагадаємо, 18 липня Європейська Рада ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі проаналізують 18-й пакет санкцій Євросоюзу, щоб мінімізувати його наслідки. Він зауважив, що Росія вже давно пристосувалася до обмежувальних заходів.

Своєю чергою, як писав «Главком», Китайська Народна Республіка має намір рішуче відповісти на 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації, щоб захистити інтереси китайських компаній.

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Теги: газ санкції Європейський союз

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