Які питання під час переговорів у США залишились невирішеними? Дані WSJ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Які питання під час переговорів у США залишились невирішеними? Дані WSJ
У Флориді відбулись мирні перемовини між Україною та США
фото: Reuters

Два ключові питання, зокрема гарантії безпеки та територіальні питання, залишаються на розгляді й не мають вирішення

Під час зустрічі між американськими та українськими переговірниками у Флориді обговорювалися ключові питання, які залишаються без остаточних рішень. Зокрема, як повідомляє The Wall Street Journal, важливим аспектом переговорів були гарантії безпеки для України, які залишаються невизначеними, передає «Главком».

Окрім цього, одне з головних питань, яке залишилося на порядку денному, – це територіальні претензії Росії. Кремль, за інформацією видання, продовжує наполягати на міжнародному визнанні територій, які зараз контролює, а також на розв'язанні питання щодо майбутнього статусу цих регіонів.

Зустріч у Флориді мала на меті знайти компроміс, який дозволив би продовжити мирний процес. Однак, за словами джерел WSJ, ці два ключові питання, зокрема гарантії безпеки та територіальні питання, залишаються на розгляді й не мають вирішення.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною.

Згодом Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. 

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

