Депутат словацького парламенту стверджує, що Україна «спровокувала» Росію напасти на неї

Заступник голови керівної словацької партії Smer і депутат парламенту Тібор Гашпар порівняв Україну з угрупуванням ХАМАС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aktuality.

Гашпар під час зустрічі з головою опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхалом Шимечкою заявив, що Україна нібито спровокувала Російську Федерацію напасти на себе. Депутат порівняв Україну з ХАМАС і його нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

«Це такий самий спровокований конфлікт, як коли терористи з Палестини напали на Ізраїль. Війна розвивалася абсолютно таким самим чином», – заявив він.

Нагадаємо, високопоставлений офіцер сил безпеки ХАМАС повідомив, що палестинське озброєне угруповання втратило близько 80% свого контролю над сектором Газа. Раніше угруповання ХАМАС оголосило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем.

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Словацьке інформаційне агентство Tasr повідомляло, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура.

Після переговорів президент України Володимир Зеленський назвав їх «змістовними». За словами президента, він розповів словацькому премʼєр-міністру про вчорашню розмову з президентом США, а також про безпекову архітектуру для Європи. Також президент запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.