Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
Прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо втратив довіру від ЄС
фото: EPA/UPG

Депутати підтримали резолюцію через демонтаж антикорупційних органів і ризики для верховенства права за уряду Фіцо

Європейський парламент проголосував за резолюцію із закликом до Європейської комісії розглянути можливість заморожування фондів ЄС для Словаччини. Причиною стали застереження щодо відступу від принципів верховенства права за прем’єра Роберта Фіцо. Про це подвіомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Рішення підтримали 418 депутатів, проти виступили 207. У документі йдеться про необхідність застосування механізму умовності, який дозволяє призупиняти фінансування у разі системних порушень.

«Ми маємо переконатися, що Фіцо не стане новим Орбаном – адже він сам каже, що хоче ним бути», – заявив доповідач, євродепутат Даніель Фройнд. За його словами, досвід Угорщини та Польщі показав, що заморожування коштів може впливати на відновлення верховенства права.

У резолюції депутати наголосили на ліквідації ключових антикорупційних інституцій – Національного кримінального агентства та Спеціальної прокуратури. Також викликають занепокоєння плани змінити орган із захисту викривачів у спосіб, який може зробити його політично залежним.

Окремо згадано фінансові ризики: скорочення допомоги ЄС на €1,225 млн за рекомендацією OLAF, підозри у шахрайстві з пенсійними виплатами з європейських фондів та інформацію про тиск на євродепутатів під час їхнього візиту до Братислави.

Резолюція має політичний характер і не зобов’язує до негайних дій. Остаточне рішення ухвалюватиме Єврокомісія, а можливе заморожування коштів вимагатиме підтримки більшості країн-членів ЄС.

Словацькі євродепутати, включно з представниками опозиції, голосували проти. Вони заявили, що фінансові обмеження вдарять по громадянах, а не по уряду.

Паралельно Роберт Фіцо скоригував свою позицію щодо участі у заходах у Москві 9 травня, однак не відмовився від поїздки. Після відмови країн Балтії надати дозвіл на проліт він шукає альтернативний маршрут, який наразі розглядає Польща.

Раніше прем’єр заявляв, що Словаччина не блокуватиме рішення про €90 млрд допомоги Україні, однак підтримає новий пакет санкцій проти Росії лише за умови відновлення транзиту нафти через трубопровід «Дружба».

