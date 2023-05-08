День пам’яті та примирення: Буданов звернувся до українців

Кирило Буданов: «Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою»

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов потужно звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та примирення і пообіцяв, що українське військо продовжуватиме стояти міцно до перемоги. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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Буданов наголосив, що сьогодні вшановують подвиг українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції. Однак Україна продовжує боротися зі злом й сьогодні.

«Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору. Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ. Розв’язавши війну, рашисти бачили свій імперський проєкт як кінець «української історії». Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне – тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу. Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою», – зазначив Буданов.

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Очільник ГУР пообіцяв, що за кожну ракету і бомбу, за кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні, українські воїни помстяться.

«Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо! Слава Українським Героям усіх поколінь! Слава Україні», – наголосив Буданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.