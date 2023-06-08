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Білоруська опозиціонерка Тихановська та полк Калиновського розпочнуть співпрацю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Білоруська опозиціонерка Тихановська та полк Калиновського розпочнуть співпрацю
Білоруські опозиціонери обговорили низку важливих рішень
фото з відкритих джерел

Світлана Тихановська та представники полку Калиновського вперше поговорили напряму

Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська вперше провела відеорозмову з представниками полку імені Калиновського, які воюють у складі ЗСУ. Про це повідомив український нардеп Олексій Гончаренко.

Тихановська й полк Калиновського вперше поговорили напряму. Раніше вони не спілкувалися.

Полк Калиновського та Офіс Тихановської почнуть співпрацювати та координувати зусилля задля звільнення Білорусі. Вони вже ухвалили низку важливих рішень, які стануть важливим кроком для звільнення країни. Під час розмови було заявлено, що територія Білорусі окупована Кремлем. 

«Коли у 2020-му році разом з колегами створювали МДО «За демократичну Білорусь», більшість говорили, що нам треба гарні відносини з Лукашенко, а не вільна Білорусь. За три роки роботи всі вже розуміють, що нам треба вільна Білорусь», – наголосив Гончаренко.  

Зазначимо, що Україна не розірвала дипломатичних відносин із Білоруссю, яку нині незаконно очолює диктатор Олександр Лукашенко, і так само не визнає Тихановської як легітимної представниці Білорусі. Полк імені Кастуся Калиновського – це білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України, а саме – міста Києва від російського вторгнення в Україну 2022 року під час російсько-української війни.

Згідно з результатами виборів у Білорусі у 2021 році, Світлана Тихановська повинна була перемогти в першому турі виборів, а ЦВК Білорусі спотворив дані виборів. Отримавши нові дані протоколів і зробивши математичний аналіз, аналітики дійшли висновку, що Лукашенко набрав не 80,23% як каже ЦВК, а 34% або 1,8 млн голосів.

Нагадаємо, що нещодавно суд призначив 15 років тюрми білоруській опозиціонерці Тихановській. Тихановська, за рішенням білоруського суду, має відбувати покарання у колонії загального режиму. Крім того, Тихановську визнано нібито у навмисних діях, спрямованих на порушення іншої соціальної ворожнечі та ворожнечі за ознакою іншої соціальної належності, скоєних групою осіб.

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Теги: Білорусь опозиція Світлана Тихановська

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