Суд конфіскував майно колишнього кримського митрополита Лазаря

Суд відібрав у священника квартиру у м. Сімферополі та чотири транспортні засоби

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до Ростислава Швеця (митрополита Лазаря) про стягнення майна в дохід держави. Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

«Рішенням Вищий антикорупційний суд від 09 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Швеця Ростислава Пилиповича про застосування санкції передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про санкції». ВАКС застосував до Швеця санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 законом України «Про санкції» та стягнув у дохід держави активи, які належать Швецю Р.П., а саме: квартиру у м. Сімферополі та чотири транспортні засоби», – йдеться у повідомленні.

Митрополит Лазар (Ростислав Швець) – колишній проросійський священнослужитель з України, колаборант та сепаратист. У 1992-2014 роках – митрополит Сімферопольський і Кримський УПЦ Московського патріархату. Під час російського вторгнення в Україну перейшов на бік окупантів та втік до Росії.

Митрополит Лазар поширював російську ідеологічну пропаганду серед вірян, а також сприяв «мотивації морально-психологічного здоров'я військовослужбовців збройних сил РФ та незаконних збройних формувань, які здійснюють збройну агресію проти України».

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У січні 2023 року українське громадянство Швеця призупинено указом президентом Зеленського за підтримку агресії проти України.

Як раніше повідомляв Мін'юст, починаючи з 2014 року, митрополита Лазар вчиняв активні дії спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації її територій, шляхом матеріально-технічного забезпечення збройної агресії проти України, здійснення активного інформаційного сприяння окупаційній владі.