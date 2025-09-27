США готують удари по наркоторговцях у Венесуелі: Трамп розглядає атаки дронами

Трамп «готовий використати силу, щоб зупинити потік наркотиків у США та притягти винних до відповідальності»

Адміністрація Трампа вважає, що президент Венесуели Ніколас Мадуро робить недостатньо для зупинки наркотрафіку

Американські військові розробляють плани операцій із завдання ударів по наркоторговцях на території Венесуели. Ці атаки, імовірно, можуть розпочатися вже за кілька тижнів, хоча остаточне рішення ще не ухвалене президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

У рамках обговорень йдеться передусім про удари безпілотниками по керівниках і членах наркоугруповань, а також по лабораторіях із виробництва наркотиків.

Остання військова ескалація США в регіоні частково викликана розчаруванням адміністрації Трампа тим, що, на їхню думку, президент Венесуели Ніколас Мадуро робить недостатньо для зупинки наркотрафіку. Венесуела не є великим виробником кокаїну, але є ключовим транзитним пунктом для його переправлення.

Високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що Трамп «готовий використати всі елементи американської сили, щоб зупинити потік наркотиків у країну та притягти винних до відповідальності».

Адміністрація Трампа розчарована тим, що попередня військова ескалація не послабила владу Мадуро. Водночас, критика щодо ударів по човнах наркотрафіку була сильнішою, ніж очікувалося.

У світлі останніх подій, джерела зазначають, що удари по Венесуелі не стануть несподіванкою. США нещодавно розгорнули у водах регіону щонайменше вісім кораблів із понад 4 тисячами військових, а також перекинули винищувачі F-35 до Пуерто-Ріко. Одне з джерел підкреслило: «Неможливо перекинути туди стільки ресурсів і не розглядати усі варіанти».

Мадуро раніше заперечував свою причетність до наркоторгівлі та звинувачував США у спробах його усунення. Міністерство юстиції США висувало йому обвинувачення у наркоторгівлі ще у 2020 році.

Представники нинішньої адміністрації не виключають зміни режиму як однієї з цілей операцій. Вони посилюють тиск на Мадуро, щоб змусити його до поспішних кроків, які можуть призвести до його відсторонення без американської наземної операції. Головним прихильником зміни режиму називають держсекретаря Марко Рубіо.

На тлі цих загроз уряд Венесуели повідомив, що Мадуро надіслав Трампу лист із пропозицією розпочати діалог. Речниця Білого дому, Каролін Левітт, підтвердила отримання листа, але засудила його: «Ми вважаємо режим Мадуро нелегітимним... президент чітко дав зрозуміти, що готовий використати будь-які засоби для припинення незаконної торгівлі смертельними наркотиками».

Політичний аналітик Анібаль Санчес Ісмаєль попередив, що атака на венесуельську територію матиме наслідки: від дипломатичних протестів до посилення політичних переслідувань і консолідації населення навколо ідеї захисту суверенітету.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав розгорнути 25 тис. військовослужбовців на кордоні з Колумбією. Рішення було ухвалено на тлі звинувачень американського лідера Дональда Трампа у зв’язках країни з наркокартелями.

«Я віддав наказ про розгортання 25 тис. чоловіків і жінок наших славетних національних боліваріанських збройних сил для посилення оперативно-тактичних груп швидкого реагування в зоні миру з Колумбією, на Карибському узбережжі і на Атлантичному узбережжі штатів Нуева-Еспарта, Сукре та Дельта-Ама», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що США, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Мадуро. Зазначається, що Штати вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.