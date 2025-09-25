Головна Світ Соціум
Канада отримала унікальний шанс зупинити «відтік мізків»: усе через Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Канада отримала унікальний шанс зупинити «відтік мізків»: усе через Трампа
Канада сподівається привабити іноземних фахівців
Канада сподівається, що візовий збір Трампа у розмірі $100 тис. перенаправить таланти до них

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який вводить новий візовий збір у розмірі $100 тис. для робочих віз H-1B. Це рішення викликало занепокоєння у американських компаній, які залежать від іноземних талантів, і водночас відкрило нові можливості для Канади, яка прагне збільшити свою продуктивність та прискорити економічне зростання. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Нова політика США може спрямувати потік кваліфікованих фахівців, зокрема інженерів, програмістів та науковців, на північ. Гаррі Тан, генеральний директор відомого стартап-інкубатора Y Combinator із Сан-Франциско, назвав це рішення «масовим подарунком для кожного закордонного технологічного центру». Він зазначив, що тепер міста, як Ванкувер та Торонто, можуть почати процвітати за рахунок американських. 

Протягом багатьох років Канада потерпала від «відтоку мізків», коли її найкращі фахівці переїжджали до США заради вищих зарплат. За даними аналітичного центру The Dais, середня зарплата техпрацівника в США на 46% вища, ніж у Канаді. Однак, за словами експертів, новий візовий збір може змінити цю динаміку, оскільки для малих і середніх компаній у США найм іноземців стане фінансово невигідним.

Такі гіганти, як Amazon та Microsoft, які вже мають офіси в Торонто та Ванкувері, можуть збільшити там кількість робочих місць, щоб обійти візові збори.

Прем'єр-міністр Марк Карні підкреслив, що канадські університети є одними з провідних у сфері ШІ та квантових обчислень, і тепер країна зможе «залишити в себе» більше випускників.

Однак перед Канадою стоять виклики, зокрема, необхідність вирішити проблеми з інфраструктурою та житлом, щоб залучення нових фахівців не погіршило ситуацію для місцевого населення.

До слова, колишня віцепрем’єр-міністерка, міністерка транспорту Канади Христя Фріланд обійме посаду спецпредставника з питань відбудови України.

Раніше Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.

Теги: Торонто Канада Дональд Трамп Марк Карні

