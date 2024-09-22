США нададуть Україні ракети для F-16 у межах нового пакета допомоги – Politico

Ракети використовуються ВПС та ВМС США, а також низкою союзників, і що вони можуть вражати цілі на відставні у понад 70 миль (100 кілометрів)

Нові ракети, хоч і не мають тієї дальності, яку просив Київ, все ж дадуть українським пілотам нову потужну зброю у боротьбі із російськими військами

Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні ракет середньої дальності для винищувачів F-16 у межах нового пакета військової допомоги на суму $375 млн. Про це повідомляє Politico з посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що ці ракети використовуються як ВПС, так і ВМС США, а також низкою союзників. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів (70 миль).

До нового пакета допомоги також планується включити артилерійські боєприпаси, ракети та засоби протиповітряної оборони. Хоча цей пакет ще не фіналізований, його зміст може змінитися до моменту офіційного оголошення.

Нові ракети нададуть українським пілотам додаткові можливості для боротьби з російськими військами на сході України. Вони дозволять завдавати ударів по цілях з безпечної відстані, зокрема по російських оборонних об'єктах та прифронтових складах зброї, що ускладнить операції окупаційних військ.

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