Атака «Хезболли» на Ізраїль: реакція США

Дим і вогонь на ліванській стороні кордону з Ізраїлем 25 серпня 2024 року

Представник Ради національної безпеки в Білому домі сказав, що Байден стежить за подіями між Ізраїлем та «Хезболлою»

Сьогодні, 25 серпня, вранці ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла» заявила про початок атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство свого командувача Фуада Шукра та удари по південному Лівану. У США такі дії викликають побоювання. Про це заявив представник Ради національної безпеки в Білому домі Шон Саветт, пише Reuters.

Саветт додав, що президент США Джо Байден уважно стежить за подіями на Близькому Сході.

⚡️320 ракет і кілька БпЛА випустила Хезболла по Ізраїлю у відповідь на вбивство військового командира, яке сталося ще минулого місяця, - Times of Israel pic.twitter.com/Lnx0sZP55o — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 25, 2024

«За його (Байдена, – «Главком») вказівкою американські високопосадовці постійно спілкуються зі своїми ізраїльськими колегами. Ми продовжуватимемо підтримувати право Ізраїлю на самооборону і працюватимемо над стабільністю в регіоні», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 25 серпня ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла» заявила про початок атаки на Ізраїль. «Хезболла» стверджувала, що за останні кілька годин випустила понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронов із вибухівкою. Терористи кажуть, що обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

Також напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала превентивних ударів по позиціях терористичної організації «Хезболла» в Лівані через підготовку бойовиків до обстрілу ізраїльської території ракетами і снарядами.

До слова, військові Ізраїлю раніше заявили, що перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.