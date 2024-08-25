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Атака «Хезболли» на Ізраїль: реакція США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака «Хезболли» на Ізраїль: реакція США
Дим і вогонь на ліванській стороні кордону з Ізраїлем 25 серпня 2024 року
фото: Reuters

Представник Ради національної безпеки в Білому домі сказав, що Байден стежить за подіями між Ізраїлем та «Хезболлою»

Сьогодні, 25 серпня, вранці ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла» заявила про початок атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство свого командувача Фуада Шукра та удари по південному Лівану. У США такі дії викликають побоювання. Про це заявив представник Ради національної безпеки в Білому домі Шон Саветт, пише Reuters.

Саветт додав, що президент США Джо Байден уважно стежить за подіями на Близькому Сході.

«За його (Байдена, – «Главком») вказівкою американські високопосадовці постійно спілкуються зі своїми ізраїльськими колегами. Ми продовжуватимемо підтримувати право Ізраїлю на самооборону і працюватимемо над стабільністю в регіоні», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 25 серпня ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла» заявила про початок атаки на Ізраїль. «Хезболла» стверджувала, що за останні кілька годин випустила понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронов із вибухівкою. Терористи кажуть, що обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

Також напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала превентивних ударів по позиціях терористичної організації «Хезболла» в Лівані через підготовку бойовиків до обстрілу ізраїльської території ракетами і снарядами.

До слова, військові Ізраїлю раніше заявили, що перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

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Теги: США Ізраїль ракета Ліван

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