Білий дім ще не ознайомлений з «планом перемоги» Зеленського – Майкл Карпентер

Зеленський представить свій план особисто під час візиту до Вашингтона

Директор із питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що Білий дім поки не знайомий зі змістом «плану перемоги» , який президент України Володимир Зеленський має намір представити Джо Байдену під час свого візиту до Вашингтона. Про це Карпентер повідомив в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки».

Карпентер підкреслив, що США постійно підтримують контакт з Україною, однак у цьому випадку Зеленський, очевидно, хоче особисто поінформувати Байдена про деталі плану. Він також зазначив, що президенти матимуть можливість обговорити свої стратегічні цілі на період до завершення каденції чинної адміністрації.

Карпентер уникнув коментарів щодо підтримки«плану перемоги», але наголосив на рішучості Байдена допомогти Україні та забезпечити її найсильніші позиції, особливо через надання військової та енергетичної допомоги.

Нагадаємо, Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України.