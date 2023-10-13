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Війна на Близькому Сході: в Ізраїлі зросла кількість загиблих українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна на Близькому Сході: в Ізраїлі зросла кількість загиблих українців
фото з відкритих джерел

Наразі вісім українців вважаються зниклими безвісти

Кількість загиблих українців унаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль зросла до 12 осіб.  Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на посольство Ізраїлю.

Наразі вісім українців вважаються зниклими безвісти.

«Згідно з останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим безвісти; загинули 13 громадян Франції, дев’ять вважаються зниклими; загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.

Серед громадян Великої Британії: семеро загинули, 10 вважаються зниклими; серед громадян Німеччини: 4 загинули, 13 вважаються зниклими; серед громадян КНР: четверо загинули, троє вважаються зниклими; серед громадян Таїланду: четверо загинули, 9 вважаються зниклими; троє громадян Азербайджану загинули, один вважають зниклими.

Також загинули двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін; один громадянин – Ірландії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.

Серед росіян 11 загиблих, 14 вважаються зниклими, серед громадян Білорусі – четверо загинули, один зник безвісти», – пише видання.

Раніше повідомлялося, Україна організувала перший евакуаційний рейс для громадян, які залишилися в Ізраїлі. Загальна кількість людей, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією, становить близько тисячі осіб.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі загинули двоє громадян України. Наразі вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих.

Також українське МЗС назвало кількість громадян, які застрягли у Секторі Газа.

Теги: Ізраїль війна

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