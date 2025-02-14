США перекинуть війська до України? Заява віцепрезидента Венса

Венс: Ця війна – між Росією та Україною

Віцепрезидент США Джей Ді Венс спростував інтерпретацію його слів в інтерв'ю The Wall Street Journal щодо можливого відправлення американських військ в Україну. Про це він написав у соцмережі Х.

«Президент Трамп є найкращим переговорником і принесе мир у регіон, поклавши край війні в Україні. Як ми завжди говорили, американські війська не повинні наражатися на небезпеку там, де це не сприяє інтересам і безпеці США. Ця війна – між Росією та Україною», – заявив Венс.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писала, що за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, варіант виправлення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, залишається «на столі».

Також у матеріалі йшлося, що США вдарять по Москві санкціями та, можливо, військовими діями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва.