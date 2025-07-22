«Трамп був жертвою, а став мисливцем». Білий дім знову здивував меседжем

«Я був жертвою, а став мисливцем»

Білий дім вразив новим дописом, у якому президент США Дональд Трамп оголосив себе мисливцем, передає «Главком».

Цього разу творці подібних зображень з Трампом вирішили не експерементувати з його образом.

Американського лідера зобразили у звичного для всіх одязі: на картинці Трампа одягли у темний костюм та доповнили червоною краваткою.

Проте акцент у цьому дописі на іншому, а саме на гучному підписі зображення: «Я був жертвою, а став мисливцем».

фото: Білий дім

Трамп на фото виглядає серйозним, впевненим та рішучим, а позаду нього яскраві феєрверки з американськими прапорами та орлами.

Нагадаємо, Білий дім опублікував ШІ-картинку з президентом США Дональдом Трампом у новому образі.

Цього разу Трампа зобразили Супергероєм. «Символ надії. Правди. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп», – йдеться у підписі до картинки.

Раніше Білий дім зобразив Трампа як героя саги Зоряні війни з світловим мечем у руках. Нова світлина з'явилась з нагоди Всесвітнього дня Зоряних війн, який фанати відзначають 4 травня. У дописі йшлося про боротьбу з «радикальними лівими лунатиками» і іншими «злодіями», Трамп звинувачує їх у тому, що вони не повстанці, а імперці.