Зеленський та Байден провели спільну конференцію у Вашингтоні

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України провів зустріч із президентом США

Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден провели спільну пресконференцію у Вашингтоні за підсумками закритої зустрічі.

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Зеленський перебуває у США на тлі труднощів з ухваленням пакету допомоги Україні. Законопроєкт викликав дискусії серед конгресменів і вони провалили голосування – тепер у них на це залишилося близько тижня, поки в Конгресі не почалися канікули. Байден запросив Зеленського, аби «підкреслити непохитну відданість підтримці народу України».

Це вже третя поїздка Зеленського до Вашингтона з початку війни.

Нагадаємо, у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.

Президент США висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.

Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн. Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі, наголосивши, що вже підписав відповідний указ.