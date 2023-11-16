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Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско
Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися в США
фото: скріншот

Президент США зустрів китайського лідера на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

Президент США Джо Байден і глава Китаю Сі Цзіньпін розпочали перемовини у Сан-Франциско. На початку переговорів лідери країн обмінялися привітанням та вступними промовами. Після цього стартувала закрита зустріч.

У заяві перед зустріччю Байден підкреслив необхідність підтримання каналів комунікації між двома державами, зокрема на найвищому рівні, без хибних уявлень і непорозумінь. Він згадав необхідність співпрацювати в питаннях зміни клімату, протидії наркоторгівлі та розвитку штучного інтелекту.

«Я ціную нашу розмову, тому що вважаю найважливішим, щоб ми з вами чітко розуміли один одного, лідер лідера, без помилкових уявлень чи неправильного спілкування. Ми маємо пересвідчитися, щоб конкуренція не переросла у конфлікт. І ми також повинні відповідально ставитися до конкуренції. Ми несемо відповідальність перед нашими народами і перед світом. Ми маємо працювати разом, коли бачимо, що це в наших інтересах. І критичні глобальні виклики, з якими ми стикаємося – від зміни клімату до штучного інтелекту та боротьби з наркотиками –  вимагають наших спільних зусиль», – сказав президент США.

Лідер Китаю підкреслив непростий характер відносин Пекіна з Вашингтоном за останні 50 років, які, попри перипетії, продовжують рухатись уперед.

«Для двох великих країн, таких як Китай і США, повернутися спиною одне до одного – не варіант. Одна сторона нездатна перевершити іншу, а конфлікт і конфронтація несуть нестерпні наслідки для обох сторін. Я досі вважаю, що конкуренція між великими країнами не є тенденцією нинішнього часу і не може вирішити проблеми, з якими стикаються Китай, США чи світ загалом. Планета Земля достатньо велика, щоб обидві країни могли досягти успіху», – сказав Сі Цзіньпін.

Китайський лідер висловив сподівання, що країни зможуть знайти спосіб співіснування: «Китай і США різні за історією, культурою, соціальним устроєм і шляхом розвитку. Проте, доки вони поважають один одного, співіснують у мирі та прагнуть взаємовигідної співпраці, вони будуть цілком здатні піднятися над розбіжностями та знайти правильний спосіб для двох великих країн ладнати одна з одною».

Нагадаємо, у центрі Сан-Франциско перед початком зустрічі президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна відбулися протести.

Раніше повідомлялося, що президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско для участі у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва та проведення переговорів із президентом США Джо Байденом. 

Стало відомо, що президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін обговорять посилення комунікації та управління конкуренцією під час зустрічі. У Білому домі очікують від зустрічі конкретних результатів та сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків із КНР. Джерела у Білому домі зазначають, що на зустрічі також обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту тощо.

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Теги: Джозеф Байден США Сі Цзіньпін Китай саміт

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