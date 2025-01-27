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США оголосили продовження угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США оголосили продовження угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном
Угода передбачає поступове виведення ізраїльських військ з Гази
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Домовленість між країнами діятиме до 18 лютого 2025 року

Сполучені Штати оголосили про продовження дії угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном до 18 лютого. Про це повідомляє Білий дім.

Угода про перемир'я між Ізраїлем і ліванським угрупованням «Хезболла» набула чинності 27 листопада 2024 року. Згідно з нею «Хезболла» протягом 60 днів мала залишити прикордонні райони, водночас із цим Ізраїль зобов’язався вивести свої війська з ліванської території.

«Домовленість між Ліваном та Ізраїлем, за дотриманням якої стежать Сполучені Штати, діятиме до 18 лютого 2025 року», – йдеться в заяві Білого дому.

Крім того, уряди Лівану, Ізраїлю та США розпочнуть переговори про повернення ліванських в'язнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

19 січня Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа, яке стало можливим після передачі ХАМАСом списку перших заручників. Режим припинення вогню почав діяти об 11:15.

До слова, Ізраїль звільнив 90 палестинських в’язнів у межах угоди з рухом ХАМАС про звільнення заручників, які утримувалися в Секторі Газа, і запровадження режиму припинення вогню.

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Теги: США Ізраїль Ліван ХАМАС

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