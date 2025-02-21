Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters з'ясувало, для чого дипломати Росії та США таємно зустрічались у Швейцарії

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Reuters з'ясувало, для чого дипломати Росії та США таємно зустрічались у Швейцарії
Зустріч посадовців США та Росії в Саудівській Аравії
фото: Reuters

Наразі невідомо чи були присутні українці під час цих зустрічей

Минулими місяцями американські та російські дипломати таємно зустрічались у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні. Повідомляється, що остання така зустріч відбулась минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зазначає, що про зустрічі повідомили джерела, котрі обізнані з цим питанням. У повідомленні йдеться, що росіяни та американці мали перші контакти після того, як Дональд Трамп переміг у виборах в США.

Наразі невідомо чи були дипломати відправлені на ці зустрічі за попереднім указом урядів країн, однак відомо, що ці люди мають дипломатичний досвід, але не є державними посадовцями.

Зазначається, що декілька радників Трампа знають про ці зустрічі. Багато деталей джерела не уточнювали, зокремо, щодо того чи були присутні українці під час цих неофіційних обговореннях.

«Нерозголошені зустрічі підкреслюють закулісні зусилля США та Росії з вивчення шляхів припинення війни в Україні. Трамп, який перебував на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до конфлікту в Україні трирічної давнини, вступивши в прямі контакти з президентом Росії Володимиром Путіним і наполягаючи на швидкій угоді, щоб припинити війну», – йдеться у повідомленні.

Високопосадовці США зустрічались з російськими чиновниками в Ер-Ріярді (Саудівська Аравія), але неофіційні зустрічі дипломатів у Швейцарії відрізняються своїми дискусіями.

Це більш дипломатична мова для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій. Згідно з даними джерел, одна з зустрічей відбулась в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки.
 
У 2023 році NBC повідомляло, що колишні співробітники національної безпеки США проводили таємні переговори з росіянами, яких вважали близькими до Кремля, і деякі члени зрештою зустрілися з міністром закордонних справ Росії Лавровим.

Нагадаємо, що американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви. Сторони узгодили чотири пункти.

До слова, Путін прокоментував зустріч делегацій США та РФ у Саудівській Аравії, назвавши її доброзичливою. За його слова, нібито Росія не відмовлялася від переговорів. Він зазначив, що Україну з процесу переговорів не виключає: вони відбуватимуться за участі і Москви, і Києва.

Читайте також:

Теги: Швейцарія росіяни переговори Дональд Трамп росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ шукатиме обхідні шляхи для постачання своєї нафти
Нафтовий шок для Росії. Китай і Індія скорочують імпорт – що далі?
30 сiчня, 20:22
Влада України прекрасно розуміє, що її справді і союзники, і ворог хочуть примусити до виборів
Припинення вогню – це не просте рішення для України. І ось чому
30 сiчня, 18:08
Добре горить. Волгоградський нафтопереробний завод у полум’ї
Бавовна у Сталінграді. Українські дрони «привітали» Росію з визначною датою Агресор
3 лютого, 16:00
18 січня Сили оборони атакували федеральну державну казенну установу «8 марта» у Тульській області
Удар по нафтобазі в Тульській області: з’явилися супутникові знімки
22 сiчня, 06:56
Капелюшок Меланії Трамп наробив галасу у соцмережах
Дизайнер розповів, яке таємне послання зробила Меланія Трамп під час інавгурації
21 сiчня, 21:53
«На мою думку, ЄС – це найкращий альянс, в який ви (Гренландія - ред.) можете вступити», – заявив Локкегор
Депутат Європарламенту раптово покликав Гренландію в ЄС: причина
29 сiчня, 20:30
Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту
Зеленський розказав, на що він готовий піти заради миру
4 лютого, 22:51
Китайський лідер приїде подивитись парад на Красній площі
Сі Цзіньпін збирається до Москви на 9 травня
10 лютого, 09:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10068 танків
Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
15 лютого, 07:56

Політика

Стало відомо, чого вимагала Росія від американців на перемовинах в Ер-Ріярді
Стало відомо, чого вимагала Росія від американців на перемовинах в Ер-Ріярді
США не визначились, чи підтримають в ООН резолюцію щодо засудження агресії Росії
США не визначились, чи підтримають в ООН резолюцію щодо засудження агресії Росії
Reuters з'ясувало, для чого дипломати Росії та США таємно зустрічались у Швейцарії
Reuters з'ясувало, для чого дипломати Росії та США таємно зустрічались у Швейцарії
Стармер та Макрон зустрінуться з Трампом у Білому домі: названо дати
Стармер та Макрон зустрінуться з Трампом у Білому домі: названо дати
Кеш Пател став директором ФБР: що про нього відомо
Кеш Пател став директором ФБР: що про нього відомо
США передали Україні «покращену» угоду про корисні копалини – Axios
США передали Україні «покращену» угоду про корисні копалини – Axios

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
43K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
15K
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
8997
ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
7836
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua