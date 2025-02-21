Reuters з'ясувало, для чого дипломати Росії та США таємно зустрічались у Швейцарії

Наразі невідомо чи були присутні українці під час цих зустрічей

Минулими місяцями американські та російські дипломати таємно зустрічались у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні. Повідомляється, що остання така зустріч відбулась минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство зазначає, що про зустрічі повідомили джерела, котрі обізнані з цим питанням. У повідомленні йдеться, що росіяни та американці мали перші контакти після того, як Дональд Трамп переміг у виборах в США.

Наразі невідомо чи були дипломати відправлені на ці зустрічі за попереднім указом урядів країн, однак відомо, що ці люди мають дипломатичний досвід, але не є державними посадовцями.

Зазначається, що декілька радників Трампа знають про ці зустрічі. Багато деталей джерела не уточнювали, зокремо, щодо того чи були присутні українці під час цих неофіційних обговореннях.

«Нерозголошені зустрічі підкреслюють закулісні зусилля США та Росії з вивчення шляхів припинення війни в Україні. Трамп, який перебував на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до конфлікту в Україні трирічної давнини, вступивши в прямі контакти з президентом Росії Володимиром Путіним і наполягаючи на швидкій угоді, щоб припинити війну», – йдеться у повідомленні.

Високопосадовці США зустрічались з російськими чиновниками в Ер-Ріярді (Саудівська Аравія), але неофіційні зустрічі дипломатів у Швейцарії відрізняються своїми дискусіями.

Це більш дипломатична мова для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій. Згідно з даними джерел, одна з зустрічей відбулась в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки.



У 2023 році NBC повідомляло, що колишні співробітники національної безпеки США проводили таємні переговори з росіянами, яких вважали близькими до Кремля, і деякі члени зрештою зустрілися з міністром закордонних справ Росії Лавровим.

Нагадаємо, що американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви. Сторони узгодили чотири пункти.

До слова, Путін прокоментував зустріч делегацій США та РФ у Саудівській Аравії, назвавши її доброзичливою. За його слова, нібито Росія не відмовлялася від переговорів. Він зазначив, що Україну з процесу переговорів не виключає: вони відбуватимуться за участі і Москви, і Києва.