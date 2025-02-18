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Переговори між США та РФ у Саудівській Аравії: з'явилися перші подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Переговори між США та РФ у Саудівській Аравії: з'явилися перші подробиці
У Саудівській Аравії завершилася перша сесія переговорів між США та РФ
фото: Марія Захарова

Росія та США на переговорах домовилися враховувати інтереси один одного

Член російської делегації Юрій Ушаков назвав переговори зі США у Саудівській Аравії «непоганими». Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Ушакова, між делегаціями відбулася серйозна розмова з усіх питань. Він зазначив, що Росія та США домовилися просувати двосторонні відносини, у цьому зацікавлені і Москва, і Вашингтон.

Водночас Ушаков заявив, що окремі команди переговорників двох країн розпочнуть контакти з Україною свого часу. Він додав, що Росія та США на переговорах домовилися враховувати інтереси один одного.

Як повідомив помічник російського диктатора, зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня. За його словами, про конкретні дати важко говорити.

Також Ушаков додав, що рішення про те, хто увійде до команди переговорників від Росії щодо України, ухвалить Путін, США ще не призначили своїх представників.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася, сторони перейшли до робочого ланчу. Про це повідомила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

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Теги: росія США Саудівська Аравія переговори

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