Топпосадовець США назвав те, чого Путін найбільше не хоче показувати

Брендон Вільямс заявив, що ядерні погрози Кремля свідчать не про силу, а про невпевненість Росії у власній армії

Очільник Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс заявив, що ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна є свідченням його слабкості, а не сили. На думку американського посадовця, такими заявами Кремль намагається компенсувати невдачі у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За словами посадовця, Путін припустився серйозної помилки, коли почав використовувати ядерний шантаж як інструмент тиску на Україну та її союзників.

Американський посадовець вважає, що ядерні погрози свідчать про відсутність у російського керівництва впевненості у можливостях власної армії. «Стримування вже не таке, як було під час Холодної війни», – зазначив Вільямс.

Він також нагадав, що Росія та США разом контролюють близько 85% світового ядерного арсеналу. Водночас, за його словами, погрози Кремля не мають практичного сенсу й є лише спробою залякати міжнародну спільноту.

Брендон Вільямс попередив, що світ поступово входить у нову ядерну епоху через загострення відносин між провідними державами. Водночас він наголосив, що регулярне «брязкання ядерною зброєю» з боку Росії не змінить позицію союзників України.

Заява американського посадовця пролунала невдовзі після того, як Росія та Білорусь провели чергові навчання із залученням ядерних сил. За оцінками експертів, останні ядерні погрози Москви дедалі частіше збігаються з невдачами російської армії на фронті.

Нагадаємо, що Росія з початку року тисне на Білорусь, домагаючись від Лукашенка білоруської території для розширення війни проти України та гібридних операцій проти країн НАТО.

За словами американських та європейських дипломатів і розвідників, Москва має конкретні цілі. Білоруська територія потрібна для регулярних запусків дронів по українських об'єктах, розширення лінії фронту в бік західних областей України та відтягування резервів ЗСУ з критичних ділянок на сході.

Крім того, Кремль розглядає Білорусь як плацдарм для провокацій проти сусідніх країн – членів НАТО. Москва хоче перевірити реакцію Альянсу і підірвати підтримку України на Заході. Минулого літа російські безпілотники вже залітали в повітряний простір Польщі – тепер такі операції можуть стати систематичними, зазначає видання.

Причина – уповільнення російського наступу на Донбасі. Путіну потрібні нові точки напруги, і Білорусь – найзручніший варіант.