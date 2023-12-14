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Світові лідери зустрілися з Орбаном, який виступив проти перемовин щодо вступу України в ЄС

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Світові лідери зустрілися з Орбаном, який виступив проти перемовин щодо вступу України в ЄС
Емманюель Макрон, Олаф Шольц та Шарль Мішель разом з Віктором Орбаном пробувати знайти шлях вперед
фото: Orbán Viktor / twitter

Орбан: «Ми встановили 7 умов, що супроводжували статус кандидата України. І за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані»

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова Європейської ради Шарль Мішель, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном перед самітом ЄС 14 грудня. Про це йдеться у Twitter глави угорського уряду.

Лідери Франції, Німеччини та Євроради зустрілися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном зранку перед початком саміту ЄС, де розглядатимуть питання про офіційний старт переговорів з Україною.

Світові лідери зустрілися з Орбаном, який виступив проти перемовин щодо вступу України в ЄС фото 1

«Розширення – це процес, заснований на заслугах. Жодних винятків!» – так Орбан підписав фото, зроблене на зустрічі.

Раніше повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель, лідер Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінуться з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном перед початком саміту лідерів ЄС. Напередодні зустрічі Орбан заявляв, що «не зрушить з місця» у питанні України.

На думку Орбана, питання щодо початку переговорів щодо вступу України до ЄС необхідно відкласти до виборів до Європейського парламенту у червні 2024 року.

Судячи з останніх заяв прем'єра Угорщини Віктора Орбана, він категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Буквально нещодавно Орбан пропонував не виносити питання щодо вступу України до ЄС на порядок денний саміту, оскільки нібито «заздалегідь ясно, що згоди серед країн не буде». Крім того, Орбан навіть погрожує зірвати саміт лідерів Європейського Союзу.

Зауважимо, перед початком першого дня саміту лідерів Європейського Союзу прем'єр Угорщини висловився проти початку перемовин щодо вступу України в Євросоюз. Втім, він висунув певні умови та прокоментував надання фінансової допомоги для нашої держави.

«Ми встановили 7 умов, що супроводжували статус кандидата України. І за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Нема причини щось обговорювати, є сенс до цього повернутися, коли Україна виконає все», – заявив Орбан.

Зазначимо, Єврокомісія називала виконаними чотири із семи кроків України до переговорів про вступ до ЄС у листопаді. І тоді ж офіційно рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Україна продовжувала виконувати євроінтеграційні рекомендації. Станом на 8 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала всі сім рекомендацій.

Як відомо, сьогодні у Брюсселі триває історичний для України саміт. Лідери Європейського Союзу повинні будуть ухвалити рішення дати чи ні «зелене світло» початку переговорів про членство України в ЄС. Також мають розв'язати питання подальшої фінансової та військової підтримки України у протистоянні російській агресії.

Українське питання стоїть першим на порядку денному саміту. Щодо політичного рішення про початок переговорів про членство, то переважна більшість – 26 країн-членів ЄС – виступають «за», і лише Угорщина висловлюється «проти».

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Теги: Еммануель Макрон саміт Урсула фон дер Ляєн Віктор Орбан Угорщина Олаф Шольц

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