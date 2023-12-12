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Угорщина більше не перешкода на шляху членства України в ЄС – Кулеба

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Угорщина більше не перешкода на шляху членства України в ЄС – Кулеба
Кулеба заявив, що Україна отримала від Угорщини перший непублічний і офіційний сигнал, який свідчить про відкриття «вікна можливостей
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Дмитро Кулеба: «Учора за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто – загроза того, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС, знята»

Загрозу того, що Угорщина може виступати проти членства України в Європейському Союзі, було знято. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону 12 грудня.

За його словами, немає жодної європейської країни, яка не хотіла б бачити Київ у складі ЄС, проте є держава, яка хотіла б бачити повільніший процес вступу, і йдеться про Угорщину. Будапешт хоче більш детально вивчити наслідки цього процесу.

«Учора за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто – загроза того, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС, знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому», – заявив Кулеба.

Окремо український дипломат додав, що ситуація складна і майбутній Європейський саміт буде складним, адже на ньому очікується величезна кількість дискусій, що стосуються не лише членства Києва в Євросоюзі.

Переговори триватимуть до останньої хвилини, а українська сторона готова працювати на всіх рівнях.

Також Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримала від Угорщини перший непублічний і офіційний сигнал, який свідчить про відкриття «вікна можливостей».

Ще один важливий момент – заява зі Словаччини про те, що уряд ухвалив рішення підтримати відкриття переговорів про членство України.

«Чому це важливо? Тому що були сумніви в українському суспільстві, експертному середовищі щодо щирості намірів Словаччини і були коливання. Навіть учора деякі міністри закордонних справ мені говорили, що вони не впевнені в позиції Словаччини. Але я стояв на захисті Словаччини, бо я не сумнівався», – продовжує очільник МЗС.

Кінцевий підсумок передбачити ніхто не зможе, адже все вирішуватиметься в останню хвилину, каже Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 11 грудня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто у Брюсселі. 

Нагадаємо, що на саміті Європейського союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокувала усі питання, які пов’язані з Україною.

Раніше Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

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Теги: Угорщина Дмитро Кулеба Європейський союз

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