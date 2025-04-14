«Глибоко стурбований». Генсек ООН висловився про ракетний удар по Сумах

Раніше речник Гуттеріша заявляв, що той «шокований і глибоко засмучений» повідомленнями про ракетний удар

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив, що «глибоко стурбований» російським ракетним ударом по Сумах, який забрав життя понад 30 людей, включаючи дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі генсека.

«Глибоко стурбований недільним ракетним ударом Росії по Сумах в Україні, який продовжує руйнівну схему подібних атак. Атаки на мирних жителів заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені. Я знову закликаю до тривалого припинення вогню», – написав він.

Посадовець запевнив, що ООН підтримує «цілеспрямовані зусилля з досягнення справедливого, міцного та всеосяжного миру, який повністю підтримував би суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України».

Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. РФ вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

До слова, Щоденні удари Російської Федерації по українських містах мають трагічні наслідки. Президент Володимир Зеленський підкреслює, що саме Україна платить за цю війну найвищу ціну.