Тімоті Снайдер назвав Трампа «харизматичним Януковичем»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Тімоті Снайдер назвав Трампа «харизматичним Януковичем»
Снайдер: «Трамп такий собі «харизматичний Янукович»
колаж: glavcom.ua

Снайдер пояснив, чому Дональд Трамп захоплюється Володимиром Путіним

Професор Єльського університету та історик Тімоті Снайдер в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай порівняв президента США Дональда Трампа з президентом-втікачем Віктором Януковичем, назвавши його «харизматичним Януковичем». За словами Снайдера, Трамп є «типовим хуліганом», який використовує риторику, яка може призвести до насильства, хоча сам і не віддає прямих наказів про його вчинення, пише «Главком».

Тімоті Снайдер пояснив, що Трамп захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки Путін може робити те, на що сам Трамп не здатен – вбивати людей.

«Трамп такий собі «харизматичний Янукович», типовий хуліган, хоча він не віддавав би наказів розвʼязати війну. Це сумно, а для американців ще й соромно, але саме тому він захоплюється кимось таким на кшталт Путіна, адже той може робити те, що сам Трамп не може: вбивати багато людей. Те, що Путін вбив багато людей, для нього є ознакою великої, важливої особистості», – розповів Тімоті Снайдер.

Снайдер зазначив, що це не ідеологія, а радше світобачення Трампа «сильні панують над слабкими». На думку Снайдера, це проявляється у діях «сильних» через насилля над «слабкими», що найбільше захоплює Трампа у постаті диктатора Путіна.

Нагадаємо, професор Єльського університету, історик і амбасадор United24 Тімоті Снайдер розповів в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай про свою розмову з Володимиром Зеленським. Снайдер зазначив, що президент України має цікаву рису, яка відрізняє його від американських політиків.

Зазначимо, експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою. «Главком» зібрав добірку мемів на тему нових зубів Віктора Януковича.

Теги: Тімоті Снайдер Дональд Трамп путін Віктор Янукович

