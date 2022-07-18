Том Тугендхат вибув із гонки за місце прем'єра Сполученого Королівства

Том Тугендхат більше не змагатиметься за крісло прем'єра Сполученого Королівства

Тугендхат набрав найменше голосів

В Сполученому Королівстві відбувся третій етап голосування виборів на місце премʼєр-міністра країни. Цього разу гонку залишив Том Тугендхат. Результати ввечері оголосив член парламенту Великої Британії Грем Брейді. Про це повідомляє The Guardian.

За підсумками третього туру Тугендхат набрав найменше голосів колег-консерваторів – 31.

Результати голосування:

ексканцлер казначейства Ріші Сунак – 115 голосів.

ексміністерка оборони, міністерка торгової політики Пенні Мордонт – 82;

очільниця МЗС Ліз Трасс – 71;

колишня міністерка з питань місцевого самоврядування та громад Кемі Баденох – 58.

Нагадаємо, раніше відбувся перший тур виборів лідера Консервативної партії Великої Британії. Найбільше голосів, а саме 88, набрав колишній голова Міністерства фінансів Британії Ріші Сунак.

Як відомо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.