Заступник керівника САП звільнився: названо причину

З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення САП.

«У відповідь на запити щодо звільнення заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляємо наступне. З 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням. Зауважимо, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково генеральному прокурору України», – йдеться у повідомленні.

САП додала: «Разом з тим, у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

За даними декларації, 14 листопада Синюк отримав 382 723 грн зарплати, тобто це – розрахунок перед звільненням.

Як повідомлялося, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».