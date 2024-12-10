Трамп використав фото з дружиною Байдена для реклами своїх парфумів

Запуск лінійки привернув особливу увагу завдяки використанню фотографії Трампа разом із першою леді США Джилл Байден на відкритті Собору Паризької Богоматері в Парижі

Трамп, як завжди, не втратив можливості привернути увагу

Майбутній президент США Дональд Трамп використав фото першої леді Джилл Байден для реклами своєї нової лінії парфумів.

Так, у соцмережі Трамп поділився світлиною з дружиною поки ще чинного президента США, додавши підпис:

«Я називаю ці парфуми Fight, Fight, Fight (Битися, Битися, Битися), бо вони символізують нашу перемогу. Чудовий подарунок на Різдво для всієї родини».

Пост супроводжувався посиланням на сайт для замовлення.

Зазначається, що ексклюзивна колекція парфумів орієнтована як на чоловіків, так і на жінок.

Парфуми коштують $199, а на кожному флаконі розміщено знакове фото Трампа, який піднімає кулак, що «символізує стійкість перед обличчям труднощів».

Запуск лінійки привернув особливу увагу завдяки використанню фотографії Трампа разом із першою леді США Джилл Байден на відкритті Собору Паризької Богоматері в Парижі. Таким чином, Трамп, як завжди, не втратив можливості привернути увагу.

Here are my new Trump Perfumes & Colognes! I call them Fight, Fight, Fight, because they represent us WINNING. Great Christmas gifts for the family. Go to https://t.co/8O1nm58fxA. Merry Christmas, and Happy New Year!



Donald Trump Truth Social 01:11 PM EST 12/08/24… pic.twitter.com/JYamMQeHYr — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 8, 2024

Адміністрація Байдена та Джилл Байден наразі не коментували ситуацію.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп прибув до столиці Франції, щоб взяти участь у відкритті собору Паризької Богоматері після пожежі у 2019 році. Це його перший закордонний візит після виборів у США.

Раніше повідомлялося, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Нотр-Дам-де-Парі. Проте на заході має бути присутня перша леді Джилл Байден.

До слова, 15 квітня 2019 року у французькій столиці сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері, яку погасили лише до десятої ранку наступного дня. Над ліквідацією вогню працювали понад 400 пожежників, їм важко вдалося врятувати будівлю від повної руйнації. Внаслідок пожежі обрушився знаменитий шпиль собору та частина покрівлі.

Також відомо, що інавгурація новообраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року.

У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.